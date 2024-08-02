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Демократи офіційно висунули Гарріс кандидатом у президенти США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Демократи офіційно висунули Гарріс кандидатом у президенти США
Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру
фото: washingtonpost.com

У голосуванні взяли участь близько 4000 тис. делегатів

В США відбулось голосування, на якому демократи обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. За рішенням демократів, цим кандидатом стала віцепрезидент Камала Гарріс. Про це повідомляє The Washington Post.

Зауважимо, що в голосуванні взяли участь близько 4000 тис. делегатів, що були виділені під час праймериз від Демократичної партії.

Сьогодні за Гарріс віддали свій голос 3923 демократа. Зауважимо, що для офіційного висування на вибори Гарріс було потрібно мінімум 1976 голосів.
Нагадаємо, що кандидатуру Гарріс підтримав і нинішній президент США Джо Байден, який знявся з виборів на початку місяця.

CBS News зауважує, що Камалу Гарріс підтримують майже всі демократи, тому результат голосування «не викликає сумнівів».

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США.

Як повідомлялося, Камала Гарріс, яка стала кандидаткою в президенти США від Демократичної партії випередила республіканця Дональда Трампа на 1% за рівнем підтримки серед виборців. 

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Теги: вибори партії президент Камала Гарріс

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