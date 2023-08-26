«Це категорично неприйнятно»: МЗС жорстко звернулося до п’яти країн Європи

Словаччина, Болгарія, Польща, Румунія та Угорщина мають намір продовжити заборону на імпорт українського зерна

Україна вважає «категорично неприйнятним» намір Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини продовжити заборону на імпорт української аграрної продукції та розширити її за рахунок додаткових видів продукції. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ України.

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У дипломатичному відомстві зазначили, що односторонні обмеження на український імпорт не відповідають «духу і букві» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС.

«Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської Комісії. Викликають повне нерозуміння і наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів і інші категорії української продукції», – ідеться у заяві.

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МЗС звернулося до керівництва Євросоюзу та причетних країн із закликом знайти збалансоване рішення, яке було б заснованим на законодавстві ЄС та положеннях Угоди про асоціацію.

Нагадаємо, Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія вчора звернулися до Ради ЄС із проханням продовжити тимчасову заборону на ввезення української зернової продукції.

5 червня Європейська комісія продовжила обмеження на імпорт української агропродукції до 15 вересня 2023 року. Вони стосуються імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Водночас сфера застосування цих заходів до пелелічених продуктів скорочується з 17 до шести тарифних ліній.

Комісар ЄС із сільського господарства Януш Войцеховський сказав, що Євросоюз готовий допомогти Україні експортувати всю сільгосппродукцію, яку вона захоче продати.

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До слова, недавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща не буде відкривати кордон для зернових продуктів з України після 15 вересня, якщо на той момент спливе термін мораторію Європейської комісії на імпорт українського зерна.

Як відомо, 17 липня Росія відмовилася від «зернової угоди». РФ офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.