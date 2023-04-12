Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

40 нових карет швидкої допомоги придбають за кошти, зібрані через UNITED24: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
40 нових карет швидкої допомоги придбають за кошти, зібрані через UNITED24: деталі
В Україні закуплять 40 нових карет швидкої допомоги
фото з відкритих джерел

Це «швидкі» типу С, облаштовані всім необхідним: кисневими балонами, кардіомоніторами

Відповідно до рішення комісії з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров’я Медичні закупівлі України уклали контракти на придбання 40 автівок швидкої допомоги загальною вартістю понад 104 млн. грн. для потреб медичної сфери за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу UNITED24.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Це «швидкі» типу С, облаштовані всім необхідним: кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень.

6 фото
На весь екран
В Україні закуплять 40 нових карет швидкої допомоги
фото: Міністерство охорони здоров'я

У них можна рятувати людину у разі кардіогенного шоку, надавати допомогу під час пологів, проводити реанімацію пацієнтів, здійснювати загальне знеболення, первинну хірургічну обробку ран тощо.

«Поповнення автопарків центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є вкрай важливим. Адже зараз в умовах війни 103 «швидкі» пошкоджено, 250 – знищено, 125 захоплено.

Нові автівки допоможуть нашим бригадам навіть у складних умовах воєнного часу успішно виконувати виклики до хворих і потерпілих», – говорить заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Нагадаємо, раніше, легендарний український футболіст, володар «Золотого м'яча», тренер, амбасадор UNITED24  Андрій Шевченко сьогодні відвідав клініку Охматдит. 

Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прозріла? З'явився дивний допис Поклонської про «русскую весну» в Криму
Прозріла? З'явився дивний допис Поклонської про «русскую весну» в Криму
20 березня, 19:05
Олаф Шольц закликав Захід продовжувати допомагати Україні
Шольц припустив, коли закінчиться війна РФ проти України
21 березня, 06:36
Нідерланди допоможуть Україні у відновленні критичної інфраструктури
Нідерланди допоможуть Україні у відновленні критичної інфраструктури
3 квiтня, 06:03
Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чен
Сестру корейського дикатора Кім Чен Ина обурила пропозиція розмістити в Україні ядерну зброю: деталі
2 квiтня, 04:05
Понад 100 людей уже сплатили добровільні страхові внески для майбутньої пенсії – ПФУ
Українці розпочали сплачувати добровільні страхові внески: чому це важливо
3 квiтня, 02:20
Фермери незадоволені імпортом українського зерна, що призвело до зниження цін на їхню продукцію
Фермери сусідніх країн виступили проти українського зерна. У чому причина?
7 квiтня, 22:34
Від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців
Україна повернула з російського полону 12 громадян (відео)
3 квiтня, 17:49
Зеленський обговорив із військовими ситуацію на найгарячіших ділянках фронту
«Оборона – питання номер один». Зеленський розповів про наради щодо безпекової ситуації
6 квiтня, 22:57
Українцям, які самі не в змозі повністю сплачувати комунальні послуги, державою надається субсидія на оплату комуналки
Українці можуть частково оплачувати комунальні послуги: деталі
8 квiтня, 07:18

Події в Україні

40 нових карет швидкої допомоги придбають за кошти, зібрані через UNITED24: деталі
40 нових карет швидкої допомоги придбають за кошти, зібрані через UNITED24: деталі
Канада дає військову допомогу Україні, РФ вдарила по Оріхову та Гуляйполю. Головне за 11 квітня
Канада дає військову допомогу Україні, РФ вдарила по Оріхову та Гуляйполю. Головне за 11 квітня
Ви досі не заборонили Московську церкву? Екснардеп звернувся до жителів і влади Бучі
Ви досі не заборонили Московську церкву? Екснардеп звернувся до жителів і влади Бучі
У «Гвардії наступу» з’явиться ще одна бригада
У «Гвардії наступу» з’явиться ще одна бригада
«Риють собі могили в чотири ряди». Як окупанти готуються до контрнаступу на Запоріжжі
«Риють собі могили в чотири ряди». Як окупанти готуються до контрнаступу на Запоріжжі
Ворог провалив наступ на Лиманському напрямку. Як пройшов день на фронті
Ворог провалив наступ на Лиманському напрямку. Як пройшов день на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Скандальна справа «Мрії». Свідки розповіли, чому не злетів літак
23K
Дефолт настане вже восени?
17K
В’язень виграв Європейський суд. Україна готується до великих відшкодувань
6705
30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову
5315
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
3985
«Мені вже не соромно дивитися у дзеркало». Російський депутат втік із РФ

Новини

«Це у Путіна все красиво по телевізору. Ми, як гарматне м'ясо тут». Окупант гостро критикує Кремль (перехоплення)
Сьогодні, 04:24
Боєприпаси для фронту: в яких саме ЗСУ відчувають гостру потребу
Сьогодні, 03:07
У Горлівці окупанти вбили відому колаборантку
Сьогодні, 02:30
Окупанти жорстоко і цинічно стратили українського полоненого: в ОП відреагували
Сьогодні, 00:57
На Донеччині загинув гранатометник з Прикарпаття (фото)
Вчора, 23:24
«А що є вашими кроками до перемоги?». Президент звернувся до українців (відео)
Вчора, 23:16

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту