40 нових карет швидкої допомоги придбають за кошти, зібрані через UNITED24: деталі

Це «швидкі» типу С, облаштовані всім необхідним: кисневими балонами, кардіомоніторами

Відповідно до рішення комісії з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров’я Медичні закупівлі України уклали контракти на придбання 40 автівок швидкої допомоги загальною вартістю понад 104 млн. грн. для потреб медичної сфери за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу UNITED24.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Це «швидкі» типу С, облаштовані всім необхідним: кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень.

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В Україні закуплять 40 нових карет швидкої допомоги фото: Міністерство охорони здоров'я

У них можна рятувати людину у разі кардіогенного шоку, надавати допомогу під час пологів, проводити реанімацію пацієнтів, здійснювати загальне знеболення, первинну хірургічну обробку ран тощо.

«Поповнення автопарків центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є вкрай важливим. Адже зараз в умовах війни 103 «швидкі» пошкоджено, 250 – знищено, 125 захоплено.

Нові автівки допоможуть нашим бригадам навіть у складних умовах воєнного часу успішно виконувати виклики до хворих і потерпілих», – говорить заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Нагадаємо, раніше, легендарний український футболіст, володар «Золотого м'яча», тренер, амбасадор UNITED24 Андрій Шевченко сьогодні відвідав клініку Охматдит.