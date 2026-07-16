У Києві Стармер та Зеленський вшанували пам’ять загиблих воїнів

Зеленський: Дякую Кіру та Великій Британії за незмінну повагу до наших воїнів

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який приїхав до України з останнім візитом на цій посаді, вшанували пам’ять загиблих українських воїнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Володимир Зеленський та Кір Стармер пройшли вздовж стіни пам’яті біля Михайлівського собору й віддали шану полеглим захисникам і захисницям України.

«Віддали шану загиблим українським воїнам разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Дякую Кіру та Великій Британії за незмінну повагу до наших воїнів, до всіх, хто віддав найдорожче заради захисту України і всієї Європи. Важливо завжди пам’ятати про подвиг усіх наших людей, які захищали Україну. Вічна вдячність кожному й кожній, хто боронив Україну від російської агресії», – наголосив президент.

Також Зеленський підписав указ про нагородження Стармера орденом Свободи.

«За визначний особистий внесок у розвиток українсько-британських відносин, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: нагородити орденом Свободи Стармера Кіра – прем’єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії», – йдеться в указі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва з неанонсованим візитом за кілька днів до завершення роботи на посаді глави уряду.