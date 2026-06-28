«Де Ленін впав, стоятиме Мазепа»: Зеленський анонсував пам'ятник гетьману в центрі Києва

Президент нагадав про символічне місце, де під час Революції Гідності активісти повалили пам'ятник Леніну

На місці, де понад десять років тому було повалено пам'ятник Леніну, з’явиться пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Як інформує «Главком», про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди Дня Конституції.

Під час відкриття погруддя Івана Мазепи у Києво-Печерській лаврі президент заявив, що Україна відновлює історичну справедливість.

«Сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість. Відтепер тут, у Києво-Печерській Лаврі абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця та покровителя Лаври - Івана Мазепи», – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що саме за опіки Мазепи Києво-Печерська лавра пережила період розквіту, а самого гетьмана назвав видатним державним діячем, меценатом і очільником Козацької держави.

На думку Зеленського, масштаб постаті Івана Мазепи заслуговує не лише на погруддя, а й на повноцінний пам'ятник у столиці.

Він зауважив, що для цього вже існує символічне місце – на бульварі Тараса Шевченка, де у грудні 2013 року під час Революції Гідності активісти повалили пам'ятник Леніну.

«Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013 року на бульварі Шевченка. Я впевнений: там, де Ленін впав, там міцно стоятиме Мазепа», – заявив глава держави.

Нагадаємо, у грудні 2025 року на території Національного заповідника«Києво-Печерська лавра» відкрито погруддя Івана Мазепи. Авторами скульптури стали Олесь Сидорук і Борис Крилов. Голова Інституту Олександр Алфьоров під час відкриття погруддя наголосив на значному опорі, з яким навіть сьогодні стикаються ініціативи зі вшанування пам’яті гетьмана.

Згодом у Печерському районі частину вулиці Лаврської, від площі Слави до вулиці Добровольчих батальйонів, було перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи. Іншій частині вулиці, від вулиці Добровольчих батальйонів до Наводницької площі, повернуто історичну назву – вулиця Новонаводницька.