У штабі Зеленського розповіли, чи потисне він руку Порошенку у разі програшу



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Кандидат у президенти Володимир Зеленський

Якщо перемога Порошенка буде чесною, то Зеленський потисне руку своєму опоненту, пообіцяли у штабі

Якщо кандидат у президенти Володимир Зеленський програє у другому турі президентських виборів, який відбудеться 21 квітня, він все одно потисне руку своєму опоненту Петру Порошенку.

Про це повідомив спікер передвиборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков в ефірі «112 Україна».

«Я думаю, що цього не станеться (поразки Зеленського, - ред.), але, думаю, що так (потисне руку, - ред.). Якщо це буде чесна перемога опонента, я не вірю в це, але я впевнений, що якщо ця перемога буде чесною, Зеленський це зробить», - заявив Разумков, відповідаючи на питання ведучого.

Нагадаємо, голова Суспільного мовника Зураб Аласанія 5 квітня провів зустріч із представниками штабу кандидата у президента Петра Порошенка, зустріч із штабом Володимира Зеленського запланована на 8 квітня.

На «Суспільному» пообіцяли «м’ясорубку» на дебатах кандидатів у президенти.

Як відомо, орієнтовна вартість дебатів на «Олімпійському» - $1 млн.

3 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Порошенко погодився на дебати із Зеленським. «Стадіон, так стадіон», сказав він.

Натомість відомо, що 19 квітня на «Олімпійському» заплановано книжковий ярмарок.

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.