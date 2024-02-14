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Скільки коштів потребує Україна на відновлення культурних об’єктів: дані ЮНЕСКО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки коштів потребує Україна на відновлення культурних об’єктів: дані ЮНЕСКО
Спасо-Преображенський собор у Одесі особливо подстраждав від атаки росіян
фото із відкритих джерел

З початку повномасштабного вторгення в Україні постраждав 341 культурний об'єкт

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну культурній спадщині країни було завдано збитків на суму близько $3,5 млрд, повідомили в ЮНЕСКО.  Про це пише Associated Press.

Крім того, за даними культурного агентства ООН, сфери культури та туризму після початку війни втратили загалом $19 млрд  доходів. Агентство підрахувало, що загальна вартість знищення цих культурних об’єктів і тисяч інших «культурних цінностей» по всій країні становить майже $3,5 млрд. У відомстві заявили, що бойові дії завдали шкоди 341 культурному об’єкту по всій Україні, зокрема в столиці України Києві та містах Львів на заході та Одеса на півдні.

За даними ЮНЕСКО, яка використовувала супутникові знімки для оцінки збитків, було зруйновано близько 5 тисяч будівель, ї музеїв, пам'яток, бібліотек та релігійних об'єктів. 

Два об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО – середньовічний центр Львова та історичний центр Одеси – опинилися серед найбільш постраждалих від російських ударів.

Представник організації в Україні Кьяра Децці Бардескі особливо наголосила на Спасо-Преображенському соборі Одеси, який був серйозно пошкоджений внаслідок удару в липні минулого року.

«Одеський собор є одним із прикладів об’єктів, які зазнали серйозної шкоди», – сказала К’яра Децці Бардескі, яка очолює офіс ЮНЕСКО в Україні. «Це символ усієї спільноти з глибоким духовним та історичним значенням».

ЮНЕСКО рішуче засудило «нахабний напад, здійснений російськими військами» на історичні будівлі в центрі Одеси, територію, яку агентство минулого року віднесло до списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою зникнення. Напад забрав щонайменше двоє життів і завдав шкоди кільком об’єктам, зокрема і самому Спасо-Преображенському собору. За словами Бардеські, собор має релігійну та духовну цінність для міста, але використовуватись більше не може.

У ЮНЕСКО заявили, що навмисне знищення об’єктів культурної спадщини, включаючи релігійні споруди та артефакти, може бути розцінено як військовий злочин. 

Нагадаємо, Україну було вперше обрано до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під час 24-ї сесії Генеральної асамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини. Про це повідомляло Міністерство культури та інформаційної політики України.

У Мінкульті зауважили, що обрання України до Комітету всесвітньої спадщини відкриває нові можливості для активної участі у реалізації Конвенції, зокрема приймати рішення щодо використання Фонду всесвітньої спадщини та включення об’єктів до Списку всесвітньої спадщини та Списку всесвітньої спадщини під загрозою.

Читайте також: 274 об’єкти. ЮНЕСКО оновила список пошкоджених росіянами культурних пам'яток
Теги: Одеса Львів ЮНЕСКО напад злочин собор

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