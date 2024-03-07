Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків

Указ про звільнення в запас строковиків набирає чинності з дня його опублікування

Згідно з указом Зеленського, звільнення строковиків має відбутися у квітні-травні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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«На виконання пункту 71 глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» звільнити у квітні – травні 2024 року в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», закінчився під час дії воєнного стану», – йдеться в указі.

Також Зеленський доручив Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України забезпечити перевезення строковиків з дотриманням вимог безпеки.

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Зокрема, указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби. Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

До слова, президент України Володимир Зеленський 26 лютого підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.