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З’явилися графіки відключень світла на 1 вересня

Надія Карбунар
glavcom.ua
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З’явилися графіки відключень світла на 1 вересня
Відключення 1 вересня триватимуть протягом усієї доби
фото з відкритих джерел

Протягом дня діятимуть одна та дві черги відключень

У неділю, 1 вересня, в Україні будуть введені графіки відключень електроенергії, які триватимуть протягом всієї доби. Про це інформує «Укренерго».

З’явилися графіки відключень світла на 1 вересня фото 1

«Укренерго» також нагадує, що у разі змін у графіку відключень, оновлення буде оперативно надано через офіційний телеграм-канал компанії.

Нагадаємо, США нададуть Україні пакет фінансування обсягом 800 мільйонів доларів для відновлення енергетики.

Як відомо, в останній день літа відключень українських споживачів від електроенергії буде менше.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня,  в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

До слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні.

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Теги: ворог радник президент фінансування Юрій Бойко Укренерго

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