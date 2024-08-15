Зіткнення літаків у Франції: Макрон розповів деталі

Два винищувачі з ескадрильї трансформації Rafale на авіабазі Сен-Дізьє у Верхній Марні зіткнулися один з одним

Під час навчальної місії на винищувачах Rafale загинули капітан Себастьян Мабір і лейтенант Матіс Лоренс

У результаті зіткнення двох військових літаків Rafale, які виконували тренувальний політ у Франції, загинули двоє пілотів. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

«Ми з сумом дізналися про загибель капітана Себастьяна Мабіра та лейтенанта Матіса Лоренса під час навчальної місії на винищувачах Rafale. Наша нація розділяє біль їхніх родин і побратимів по зброї з авіабази 113 у Сен-Дізьє», – каже він.

Зазначимо, що два винищувачі з ескадрильї трансформації Rafale на авіабазі Сен-Дізьє у Верхній Марні зіткнулися один з одним. Напередодні одного з пілотів, який зміг катапультуватися, знайшли. Він отримав незначні травми. Наразі військове керівництво з’ясовує причини авіакатастрофи.

Нагадаємо, регіональний турбогвинтовий літак авіакомпанії Voepass, що летів з Каскавели до Сан-Паулу, зазнав катастрофи. Літак, який виконував регулярний рейс між цими містами, розбився поблизу міста Віньедо, розташованого приблизно за 80 км на північний захід від Сан-Паулу. На його борту було 61 людина.

Як повідомлялося, внаслідок падіння гелікоптера на військовій базі Форт-Новосел у штаті Алабама в США загинув один із льотчиків-інструкторів, ще одна людина зазнала поранень.

До слова, в аеропорту Гдиня-Косаково розбився навчально-бойовий літак М-346 Master з четвертого навчального авіаційного полку. Він вдарився об злітну смугу і загорівся.