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Німеччина пригрозила Північній Кореї санкціями через участь у війні проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Німеччина пригрозила Північній Кореї санкціями через участь у війні проти України
Німеччина пообіцяла ввести додаткові санкції за участь солдатів КНДР у війні проти України
фото з відкритих джерел

Німецька сторона передала свою позицію тимчасовому представнику Північної Кореї

Німеччина може запровадити санкції проти Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), якщо вона братиме участь у війні проти України. Про це заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Німеччини Себастьян Фішер в коментарі Deutsche Welle.

«Якщо дані про те, що на боці РФ у боях беруть участь солдати з КНДР, будуть підтверджуватись, ми зберігаємо за собою право на подальші кроки у двосторонніх відносинах, у тому числі на введення додаткових санкцій», – сказав він.

Як зазначив Фішер, німецька сторона передала свою позицію тимчасовому представнику Північної Кореї, який був раніше викликаний до Міністерства закордонних справ Німеччини.

Також повідомляється, що Німеччина обговорила з китайською стороною висновки НАТО та Сполучених Штатів Америки, які вказують на можливість перекидання північнокорейських військових до Росії.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН збиралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

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Теги: санкції росія Північна Корея Німеччина війна

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