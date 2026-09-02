Ціни на дизель зросли до максимуму з квітня – Bloomberg

На ринок впливають як атаки на нафтопереробну інфраструктуру, так і перебої з транспортуванням енергоносіїв

Світовий ринок пального відчуває гострий дефіцит пропозиції

Ф'ючерси на дизельне пальне ICE зросли на 4,2% та досягли найвищого рівня з 9 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Ціна дизельного пального підвищилася після нових атак на нафтопереробні заводи, які додатково скоротили пропозицію на ринку. Bloomberg зазначає, що дефіцит посилюється на тлі війни в Україні та бойових дій на Близькому Сході.

Ф'ючерси на дизельне пальне ICE є світовим орієнтиром для цього виду пального. Під час торгів вони додали до 4,2%, піднявшись до найвищої позначки з 9 квітня.

Зростання вартості дизеля випереджає динаміку нафтових цін. Від мінімального рівня, зафіксованого 18 червня, дизель подорожчав більш ніж на 50%.

Що відбувається на ринку дизеля

На доступність пального впливають одразу кілька факторів. Перебої в Ормузькій протоці, пошкодження нафтопереробних заводів у Перській затоці та українські удари по російських НПЗ обмежили поставки дизеля з регіонів, на які припадає близько третини світового виробництва.

Окремим показником напруженості ринку залишається різниця між ціною дизельного пального та нафти Brent. Цей показник називають спредом. У серпні він піднявся до найвищого рівня за всю історію спостережень.

Bloomberg також зазначає, що дизель дедалі дорожче торгується порівняно з поставками в Азії. Це свідчить про зростання вартості пального на тлі обмеженої пропозиції на різних регіональних ринках.

Українські удари по російських НПЗ залишаються одним із чинників, які скорочують доступні обсяги дизельного пального. Російська нафтопереробна галузь зазнає регулярних атак, що впливають на роботу підприємств та експорт нафтопродуктів.

Виробники дизеля очікують більших прибутків

Напруженість на ринку вже позначилася на прогнозах нафтопереробних компаній. Goldman Sachs більш ніж удвічі підвищив оцінку прибутків від виробництва дизельного пального в останні дні.

Серед причин такого перегляду банк назвав, зокрема, продовження українських ударів безпілотниками по російських НПЗ. Скорочення переробки та перебої з поставками підтримують високі ціни на дизель.

Зростання вартості пального створює додаткові ризики для світової економіки. Дизель широко використовують у вантажних перевезеннях, промисловості, сільському господарстві та інших секторах, тому його здорожчання може збільшувати витрати бізнесу.

Bloomberg пов'язує ситуацію на паливному ринку із ширшими інфляційними ризиками. Подорожчання дизеля відбувається на тлі загального тиску на ціни товарів першої необхідності.

Для України ситуація на міжнародному ринку також має значення, оскільки країна значною мірою залежить від імпорту нафтопродуктів. На українські ціни впливають, зокрема, вартість пального на європейському ринку, логістичні витрати, валютний курс, запаси та попит. «Главком» повідомляв, що станом на 1 вересня середня ціна дизельного пального в найбільших мережах АЗС становила 91,77 грн за літр.

Нагадаємо, українські удари по НПЗ створили нову проблему для Росії – у серпні експорт дизельного пального з РФ опустився до найнижчого рівня за останні роки на тлі атак на нафтопереробні потужності.