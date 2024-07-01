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Оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою набула чинності

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою набула чинності
У міністерстві міжнародної торгівлі Канади зауважили, що від початку російського вторгнення, Канада очолювала міжнародну допомогу українському народу
фото з відкритих джерел

Зазначається, що оновлена угода вигідна обом державам

Оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою офіційно набула чинності 1 липня. Про це нагадали у міністерстві міжнародної торгівлі Канади.

“Це – важливий етап у двосторонніх канадсько–українських відносинах. Модернізована угода покращить торгівлю, пришвидшить економічну співпрацю та підтримає фінансове реформування України й зусилля з її відбудови. Вона також свідчить про непохитну відданість Канади довготерміновій безпеці України, її стабільності та економічному відновленню після повномасштабного вторгнення Росії”, – заявили у міністерстві.

Зазначається, що оновлена угода вигідна обом державам.

«Вона зберігає преференційний доступ до ринку, гарантований попередньою угодою від 2017 року; оновлює та додає нові формулювання в таких сферах, як: торгівля послугами, інвестиції, тимчасовий в’їзд для підприємців, телекомунікації, цифрова торгівля, трудові відносини та навколишнє середовище; вона також додає окремий розділ про торгівлю та корінні народи – перший в історії кожної країни», – наголосили у відомстві.

У міністерстві зауважили, що від початку російського вторгнення, Канада очолювала міжнародну допомогу українському народу. 

«Оновлена угода – це ще один приклад підтримки Канадою не лише заснованої на правилах торгівлі та зусиль України з відбудови, але також сприяє довготерміновій безпеці України, її стабільності й відновленню», – підсумувала у відомстві.

Нагадаємо, у війні на виснаження, яка ведеться Росією в Україні, важливе значення має підтримка країнами Групи Семи української економіки. Про це заявила Посол Канади в Україні Наталка Цмоць під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

До слова, 19 червня Київський Безпековий Форум провів спеціальну подію, присвячену Самітам Групи Семи і Миру, за участю послів держав-членів G7 в Україні.

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Теги: інвестиції Канада торгівля Україна

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