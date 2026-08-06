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Зеленський провів нараду про підготовку української балістики

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський провів нараду про підготовку української балістики
Президент розкрив, коли Україна очікує результатів у балістичній та антибалістичній програмах
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Розраховуємо, що на етапі 2026-2027 років Україна досягне потрібних результатів

Сьогодні, 6 серпня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки української балістики та стану виконання завдань за антибалістичною програмою Freyja. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Залучені структури доповіли по наявних потребах і етапах, які реалізовані станом на цей час. Визначили графік і відповідальних осіб за складові програм, що потребують прискорення. Задіяні в цій роботі РНБО, прем’єр-міністр України та Міністерство оборони, Служба зовнішньої розвідки, командування Повітряних сил ЗСУ, команда Brave1 та найбільш технологічні команди української оборонної промисловості», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що розробити власну балістику та створити нову антибалістичну систему вдалося лише абсолютній меншості країн світу, однак Україна має таку спроможність. За його словами, українські фахівці мають для цього необхідну наукову базу та компетенції.

«Можемо констатувати, що на необхідний рівень уже вийшли й наші виробники зброї. Розраховуємо, що на етапі 2026-2027 років Україна досягне потрібних результатів», – наголосив Зеленський.

За словами президента, під час наради обговорили ключові виклики, зокрема доступ до критично важливих компонентів, додаткові кроки у технологічній співпраці з партнерами та локалізацію виробництва. Він також подякував усім, хто залучений до реалізації цих завдань і своєчасно виконує взяті на себе зобов'язання, а також партнерам, які допомагають Україні та долучилися до ключових оборонних програм.

«Freyja рухається, і це важливо. Європі потрібна спільна для всіх нас і справді масштабна можливість ефективно захищатися від будь-яких балістичних загроз. Підтримуємо та очікуємо ще приєднання наших країн-партнерів, які спроможні зробити свій внесок, до Антибалістичної коаліції. Окремо говорили й про роботу з партнерами щодо ракет PAC-2 і PAC-3. Очікую від МЗС та Міністерства оборони результатів у комунікації з партнерами, які вже були визначені й неодноразово проговорені», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Україна оголосила про створення Антибалістичної коаліції. Її учасниками стали Україна, Україна, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди та Іспанія. Країни домовилися об'єднати оборонну промисловість, науково-технічний потенціал і військовий досвід для створення пан'європейської системи протиракетної оборони Freyja.

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Теги: Володимир Зеленський ракета

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