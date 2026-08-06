Комітет Ради вимагає від уряду пояснень щодо призначення очільниці Мінцифри

Народні депутати заявили, що призначення Оксани Ферчук відбулося без попереднього обговорення з профільним комітетом

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації звернеться до прем'єр-міністра Сергія Корецького з вимогою пояснити, чому нову міністерку цифрової трансформації Оксану Ферчук призначили без попереднього обговорення з профільним парламентським комітетом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Таке рішення депутати ухвалили під час засідання 6 серпня. У комітеті зазначили, що останніми роками Мінцифи реалізувало низку ключових для держави реформ. Водночас парламентарі висловили занепокоєння щодо збереження безперервності цифрової трансформації країни, зокрема розвитку Defence Tech, цифрових антикорупційних сервісів та інтеграції України до європейського технологічного простору.

У зв'язку з цим члени комітету вирішили надіслати прем'єр-міністру лист із проханням пояснити причини призначення без погодження з профільним комітетом. Крім того, нардепи запросили Оксану Ферчук на засідання комітету, де вона має представити програму діяльності Міністерства цифрової трансформації та відповісти на запитання парламентарів.

Перед призначенням у Мінцифри Ферчук працювала заступницею міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. За освітою вона біолог. Кар'єру Ферчук розпочала наприкінці 1990-х років. Вона працювала на керівних посадах у компанії UMC (нині – Vodafone Україна), згодом – у структурах групи «Приват», а також у групі компаній «Нова пошта» і поштовому операторі Justin.

До Міноборони Ферчук прийшла за каденції Олексія Резнікова. Вона координувала впровадження логістичної системи LOGFAS, запуск платформи міжнародного співробітництва «Коровай», а також цифрових рішень для Збройних сил, зокрема медичної інформаційної системи та системи управління логістикою SAP.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів України. Загалом разом з прем’єр-міністром було обрано 17 членів уряду. Згодом ​Кабмін за погодженням з президентом затвердив Євгенія Хмару т.в.о. міністра оборони, а Андрія Сибігу – т.в.о. глави МЗС.