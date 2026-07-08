Трамп заінтригував заявою про передачу Україні ліцензії на виробництво Patriot

Трамп на зустрічі з Зеленським під час саміту НАТО в Анкарі

За словами Трампа, українська сторона зможе опанувати виробництво, хоча цей процес є технічно складним

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Як пише «Главком» з посиланням на пряму трансляцію переговорів, це Трамп сказав час спілкування з журналістами після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО.

Відповідаючи на запитання про можливість локалізації виробництва Patriot у Європі або Україні, Трамп зазначив, що це питання перебуває в роботі. «Одна з речей, про які ми будемо говорити, – це те, що ми збираємося дати вам ліцензію на їхнє виробництво. Patriot. Це досить круто, правда?», – сказав президент США.

За словами Трампа, українська сторона зможе опанувати виробництво, хоча цей процес є технічно складним. «Насправді це дуже складно. Але ви швидко розберетеся зі складністю», – зазначив він.

Американський президент додав, що йдеться про оборонну стратегію, яка дозволить Україні самостійно виробляти критично важливі засоби протиповітряної оборони. Водночас він зауважив, що офіційно про компанію чи виробника, який може взяти участь у цьому проєкті, наразі ще не повідомлялося.

Нагадаємо, у червні 2026 року Зеленський висловив сподівання, що Київ зможе отримати ліцензії на виробництво протибалістичних ракет.

Як раніше повідомлялось, без власного виробництва боєприпасів до систем типу Patriot, захист українського неба залишається вразливим.

Також стало відомо, що місячна потреба України у ракетах до Patriot дорівнює їх річному обсягу виробництва у США. Як інформує «Главком», про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Радіо Свобода».