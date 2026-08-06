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47 мажоритарних округів не мають своїх представників у Раді: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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47 мажоритарних округів не мають своїх представників у Раді: причина
Щонайменше четверо мажоритарників втекли з країни – Ярослав Дубневич, Артем Дмитрук, Олександр Куницький та Сергій Шахов, але вони зберігають свої мандати та не працюють у парламенті
фото: Верховна Рада

На 26 мажоритарних округах вибори не проводилися ще у 2019 році

На сьомому році роботи Верховної Ради IX скликання без своїх представників залишаються 47 мажоритарних округів. Про це свідчать результати аналізу громадської ініціативи «Голка», інформаційним партнером якої виступає «Главком».

На 26 мажоритарних округах вибори не проводилися ще у 2019 році через тимчасову окупацію частини територій, а ще 21 округ став вакантним уже під час роботи парламенту.

47 мажоритарних округів не мають своїх представників у Раді: причина фото 1

У дослідженні йдеться, що щонайменше четверо мажоритарників втекли з країни – Ярослав Дубневич, Артем Дмитрук, Олександр Куницький та Сергій Шахов, але вони зберігають свої мандати та не працюють у парламенті. За таких умов ці політики належним чином не представляють інтереси своїх виборців.

За словами дослідницької журналістки та інженерки даних громадської ініціативи «Голка» Оксани Ставнійчук, такі проблеми з представництвом у парламенті виникли через те, що вибори у 2019 році відбулися за старою виборчою системою, яка була змішаною і передбачала як партійні списки, так і мажоритарні округи.

До слова, нещодавно Центральна виборча комісія зареєструвала Богдана Моркляника та Вікторію Рєзнікову народними депутатами України. Обидва були обрані за списком партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року.

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Теги: Верховна Рада вибори Сергій Шахов Олександр Куницький Ярослав Дубневич Артем Дмитрук

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