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МЗС застерегло хасидів від поїздок до Умані на Рош га-Шана

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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МЗС застерегло хасидів від поїздок до Умані на Рош га-Шана
МЗС опублікувало безпекові застереження для прочан-хасидів, які планують відвідати Умань
фото: Національна поліція (ілюстративне)

МЗС наголосило, що у разі відвідання Умані попри застереження, слід зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану

Міністерство закордонних справ рекомендувало прочанам-хасидам утриматися від поїздок до Умані на святкування Рош га-Шана через безпекову ситуацію в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Триваюча вже понад чотири роки повномасштабна агресія Росії проти України, постійні масовані ракетні обстріли українських міст і громад, цивільної й транспортної інфраструктури, постійний російський терор, диверсії та провокації становлять реальні загрози життю і безпеці людей.  У таких умовах Міністерство закордонних справ України закликає прочан-хасидів, які планують здійснити паломництво до Умані задля відзначення Рош га-Шана, врахувати неможливість гарантування повноцінної безпеки іноземним громадянам на території України», – йдеться у повідомленні.

МЗС наголосило, що у разі відвідання Умані попри застереження, слід зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану. Він передбачає низку додаткових регулювань, зокрема обмеження свободи пересування, комендантську годину, посилене патрулювання, заборону проведення масових заходів та зібрань, а також застосування примусових заходів до осіб, які не дотримуються встановлених обмежень. 

Інші обставини, які слід враховувати при плануванні поїздок до України: 

  • перевантаженість наземного транспортного сполучення з Україною та можливі затримки руху транспорту через обстріли транспортної інфраструктури;
  • відсутність достатньої кількості приміщень цивільного захисту для укриття паломників у місцях їхнього масового перебування в Умані;
  • відсутність достатньої кількості медичного персоналу та медичних закладів в Умані для забезпечення медичного обслуговування прочан.

«У разі необхідності, за додатковою інформацією та роз’ясненнями, пов’язаними із здійсненням паломництва до Умані, МЗС рекомендує звертатися до відповідних міністерств, служб та відомств: Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Черкаської обласної державної адміністрації, Уманської міської ради», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, на Черкащині розпочали підготовку до традиційного паломництва хасидів на Рош га-Шана, яке цього року триватиме 11-13 вересня. За словами виконавчої директорки благодійного фонду «Історико-культурний центр міста Умань» Ірини Рибницької, цьогоріч до Умані прибуде приблизно стільки ж хасидів, як і торік – понад 40 тис. Остаточна кількість поки невідома, оскільки підготовка до поїздок ще триває.

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Теги: МЗС хасиди Умань Рош Га-Шана

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