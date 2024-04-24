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Зеленський відреагував на надання озброєння Україні від США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський відреагував на надання озброєння Україні від США
Зеленський подякував Байдену та усім американцям за підтримку України
фото з відкритих джерел

Зеленський наголосив, що Україна зараз «робитиме все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах, у сумнівах»

Новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки міститиме ракети Atacms та необхідні системи ППО. Про це сказав у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

«Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями – на всіх рівнях, – щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від Atacms і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для Himars до необхідної ППО і техніки», – зазначив він.

Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, а також американському народу за підтримку України.

«Зараз будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах, у сумнівах. Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього», – сказав президент.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США

«Сьогодні хороший день для миру у світі. Я щойно підписав закон, який стосується допомоги. Це зробить Америку та світ безпечнішими. Це допоможе нашим партнерам захищати свою суверенну землю», – оголосив президент США.

Раніше Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд. Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.

Читайте також: $61 мільярд – наш! Конгрес схвалив допомогу Україні: хто насправді отримає ці гроші?
Теги: Володимир Зеленський США президент озброєння фінансування Джозеф Байден

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