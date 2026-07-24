Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів

Чіткі терміни служби від шести до 14 місяців

Розширено перелік посад, на яких можна підписати піхотно-штурмові контракти з чіткими термінами служби від шести до 14 місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

До переліку включено:

командир мінометної (артилерійської) батареї;

заступник командира мінометної (артилерійської) батареї з психологічної підтримки персоналу;

командир мінометного (артилерійського) взводу;

командир мінометного (артилерійського) взводу – старший офіцер на батареї;

командир роти (для офіцерів за ВОС 393000 – бойове застосування, управління та забезпечення дій безпілотних систем, а також ВОС 063401 – бойове застосування підрозділів безпілотних авіаційних комплексів тактичного класу);

заступник командира роти (ВОС 393000 та 063401);

командир взводу (ВОС 393000 та 063401).

«Таким чином, дія експериментального проєкту поширюється на командирів бойових підрозділів безпілотних систем та командирів мінометних підрозділів», – наголосило Міноборони.

Нагадаємо, від 15 червня 2026 року можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у ЗСУ та інших складових Сил оборони.

Як повідомлялося, Міністерство оборони України запустило новий формат контрактної служби у застосунку «Резерв+». Відтепер українці можуть самостійно обрати вакансію, укласти контракт із визначеним строком служби та після його завершення отримати гарантоване право на відстрочку від мобілізації.