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Забезпечення військових дронами. Міноборони запустило новий проєкт

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Забезпечення військових дронами. Міноборони запустило новий проєкт
У межах першого етапу проєкту «Базовий рівень» підрозділи отримуватимуть найбільш затребувані типи безпілотників
фото: Міноборони

Федоров пояснив, як вирішуватиме проблему нерівномірного забезпечення бригад дронами та іншою технікою

Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом ЗСУ запускає перший етап проєкту «Базовий рівень», який передбачає мінімально гарантований рівень щомісячного забезпечення підрозділів Сил оборони безпілотними літальними апаратами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

За словами Федорова, однією з головних проблем у війську залишається нерівномірне забезпечення бригад дронами та іншою технікою. Через це військовим складніше планувати бойову роботу та операції.

Міністр розповів, що в межах першого етапу проєкту підрозділи отримуватимуть найбільш затребувані типи безпілотників. Йдеться про FPV-дрони на радіозв'язку та оптоволокні, квадрокоптери типу Mavic, бомбери, розвідувальні безпілотники літакового типу («крила»), а також легкі middle-strike-дрони.

Федоров запевнив, що визначений обсяг щомісячного ресурсу дасть змогу військовим планувати виконання бойових завдань на кілька місяців уперед. Водночас виробники отримають прогнозований попит на 6-12 місяців, що дозволить масштабувати виробництво.

«Підрозділи матимуть можливість самостійно вибирати запропоновані БпЛА через DOT-Chain, а система формуватиме постачання за прозорими правилами. Якщо потрібного типу дрона тимчасово немає в наявності, підрозділ отримає інший із такими ж або схожими характеристиками», – додав очільник Міноборони.

Він анонсував, що перші поставки в межах проєкту мають розпочатися у липні.

«Це лише перший етап. Далі поступово масштабуватимемо «Базовий рівень забезпечення» не лише на дрони, а й на інші категорії озброєння та військової техніки, щоб цей підхід став новим стандартом забезпечення для Сил оборони», – підкреслив Федоров.

Нагадаємо, що з липня 2026 року збільшиться обсяг прямого фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. 

До слова, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Таліон». Його головною особливістю є поєднання функцій перехоплювача ворожих безпілотників і ударного дрона. 

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Теги: Михайло Федоров Міноборони дрон безпілотник армія військові

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