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Уряд оновив правила бронювання працівників

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Уряд оновив правила бронювання працівників
Міністр Олексій Соболев під час виступу у Верховній Раді розповів про нові правила бронювання працівник
фото: Ярослав Железняк, Telegram

Оновлення галузевих і регіональних критеріїв стосується приблизно 20% підприємств

Кабінет Міністрів змінив правила бронювання від мобілізації працівників критично важливих підприємств. Зокрема, підвищено вимоги до заробітних плат, оновлено галузеві критерії та ліквідовано маніпуляції із квотами сумісників. Як інформує «Главком», про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час виступу у Верховній Раді.

Глава відомства нагадав, що останні підходи до бронювання системно переглядалися понад півтора року тому, у грудні 2024 року. За його словами, в умовах повномасштабної війни це надзвичайно тривалий період, з огляду на суттєве зростання кількості заброньованих та потребу Збройних сил у людському ресурсі. Тому нинішні зміни Соболев називає справедливими.

Постанова Кабінету міністрів, ухвалена у червні, передбачає три основні зміни: оновлення зарплатного критерію, перегляд секторальних і регіональних вимог та зміну порядку обрахунку квоти для працівників-сумісників.

Через зростання середньої заробітної плати критерій підвищено до трьох мінімальних зарплат – 25,9 тис. грн. Для підприємств на прифронтових територіях вимога залишилася без змін – 21,6 тис. грн.

Соболев додав, що державні органи переглядають власні галузеві та регіональні критерії для посилення їхнього зв’язку зі сферами оборони та критичної інфраструктури. Нині вже затверджено 15 відповідних наказів міністерств, решту планують оприлюднити до кінця тижня.

«За попередніми розрахунками, оновлення галузевих і регіональних критеріїв стосується приблизно 20% підприємств. Саме щодо цих підприємств державні органи, які затвердили змінені критерії, мають переглянути ухвалені рішення. Такі підприємства будуть поінформовані цього тижня про необхідність подання пакета документів для визначення критичності за новими критеріями», – уточнив міністр.

Для решти підприємств, чиї галузеві або регіональні критерії не змінилися, уряд запровадив спрощений порядок підтвердження статусу критично важливого. Для цього необхідно подати лише довідку про середню заробітну плату за останній місяць та податковий розрахунок. Документи потрібно подати до 10 серпня.

Водночас Соболев нагадав, що уряд змінив порядок обрахунку квоти для працівників-сумісників. Відтепер такий працівник враховуватиметься лише за одним місцем роботи, де має найдовший строк трудових відносин, що має унеможливити маніпулювання квотою бронювання.

Нагадаємо, кількість працівників, які мають бронювання від мобілізації, за останній рік збільшилася на 300 тис. осіб. 

Як відомо, останніми тижнями представники бізнесу очікували остаточного затвердження нових критеріїв критичності. Найбільше занепокоєння висловлюють аграрії, які попереджають, що окремі господарства можуть втратити право на бронювання працівників у розпал жнив та осінньої посівної кампанії. Всеукраїнська аграрна рада зверталася до уряду із закликом переглянути окремі положення нових критеріїв.

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Теги: Кабмін мобілізація військовозобов'язаний бронювання від мобілізації

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