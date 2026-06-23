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Кабмін виділив 220 млн грн на Сили оборони: куди підуть гроші

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кабмін виділив 220 млн грн на Сили оборони: куди підуть гроші
100 млн грн буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії
фото: glavcom.ua

Свириденко наголосила, що фінансування оборони є безумовним пріоритетом

Уряд додатково спрямував 220 млн грн на потреби Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Голова уряду пояснила, що це кошти, які залишилися невикористаними у видатках бюджету на фінансування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Куди підуть гроші:

  • 100 млн грн буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії;
  • 70 млн грн – Міністерству оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння;
  • ⁠50 млн грн – на діяльність Головного управління розвідки.

«Фінансування оборони є безумовним пріоритетом. Тому кошти, зекономлені за іншими бюджетними програмами, у встановленому порядку спрямовуємо на зміцнення безпеки та обороноздатності України», – наголосила Свириденко.

Нагадаємо, 10 червня Верховна Рада ухвалила в цілому закон про зміни до держбюджету на 2026 рік. «За» проголосувало 242 народні депутати.

Згодом Верховна Рада отримала підписаний президентом Володимиром Зеленським закон щодо фінансування сектору безпеки і оборони та внесення змін до державного бюджету на 2026 рік. Документ збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно за рахунок фінансової допомоги (Ukraine Support Loan) від ЄС.

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Теги: Юлія Свириденко Кабмін військові

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