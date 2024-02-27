Уряд затвердив зображення позначки «Зроблено в Україні»
У процесі перебуває розробка та затвердження брендбуку на основі зображення марки
Кабмін ухвалив постанову щодо популяризації товарів українського виробництва. Тепер усі вітчизняні підприємства зможуть використовувати офіційну марку «Зроблено в Україні». Про це стало відомо з постанови Кабінету міністрів.
«З метою популяризації товарів українського виробництва, сприяння збільшенню внутрішнього попиту на товари національного виробника, підвищення рівня загальної обізнаності української спільноти про національного виробника Кабінет Міністрів України постановляє: погодитися з пропозицією Міністерства економіки щодо затвердження зображення торговельної марки», – сказано у постанові.
Міністерство економіки має забезпечити подання заявки на державну реєстрацію торговельної марки, а також розробити та затвердити технічний стандарт (брендбук).
У постанові зазначено, що використання зображення торговельної марки державними органами, підприємствами, установами незалежно від форми власності здійснюється на безоплатній основі.
Також у документі прописана рекомендація для усіх установ та підприємств, використовувати торгову марку згідно з технічним стандартом.
Нагадаємо, уряд ухвалив три постанови, які покращать український оборонно-промисловий комплекс.
Стало відомо, що Зеленський пропонує повертати гроші за купівлю українських товарів.
«За купівлю певних типів зроблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку», – сказав він.
За словами глави України, відповідне доручення він дав уряду, наразі цю програму розробляють, і вона повинна запрацювати вже цього річ.
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