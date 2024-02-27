Уряд затвердив зображення позначки «Зроблено в Україні»

У процесі перебуває розробка та затвердження брендбуку на основі зображення марки

Кабмін ухвалив постанову щодо популяризації товарів українського виробництва. Тепер усі вітчизняні підприємства зможуть використовувати офіційну марку «Зроблено в Україні». Про це стало відомо з постанови Кабінету міністрів.

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«З метою популяризації товарів українського виробництва, сприяння збільшенню внутрішнього попиту на товари національного виробника, підвищення рівня загальної обізнаності української спільноти про національного виробника Кабінет Міністрів України постановляє: погодитися з пропозицією Міністерства економіки щодо затвердження зображення торговельної марки», – сказано у постанові.

Міністерство економіки має забезпечити подання заявки на державну реєстрацію торговельної марки, а також розробити та затвердити технічний стандарт (брендбук).

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У постанові зазначено, що використання зображення торговельної марки державними органами, підприємствами, установами незалежно від форми власності здійснюється на безоплатній основі.

Також у документі прописана рекомендація для усіх установ та підприємств, використовувати торгову марку згідно з технічним стандартом.

Нагадаємо, уряд ухвалив три постанови, які покращать український оборонно-промисловий комплекс.

Стало відомо, що Зеленський пропонує повертати гроші за купівлю українських товарів.

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«За купівлю певних типів зроблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку», – сказав він.

За словами глави України, відповідне доручення він дав уряду, наразі цю програму розробляють, і вона повинна запрацювати вже цього річ.