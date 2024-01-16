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Уряд додатково виділить військовим майже 800 млн грн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд додатково виділить військовим майже 800 млн грн
З резервного фонду держбюджету буде виділяємо 792 млн грн на зміцнення обороноздатності
фото з відкритих джерел

Додаткові гроші будуть розподілені військовими підрозділами на дуже нагальні потреби

Кабінет міністрів додатково виділить військовим майже 800 млн грн. Кошти будуть витрачені «на дуже термінові потреби» Сил оборони України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Ще одне важливе рішення на порядку денному стосується оборони держави, що є для усіх нас пріоритетом №1. З резервного фонду держбюджету виділяємо 792 млн грн на зміцнення обороноздатності», – розповів Шмигаль

За його словами, ці додаткові кошти розподіляються військовими підрозділами на дуже нагальні потреби – на закупівлю боєприпасів, тепловізорів, дронів.

«Мова йде саме про додаткове фінансування для кожної бригади (пропорційно до сплаченого у грудні ПДФО)», – зазначив прем'єр.

Раніше Міноборони пояснило, як зміняться виплати військовим у 2024 році.

Також повідомлялося, що військові зможуть обрати отримувачів грошової допомоги на випадок своєї смерті.

Теги: уряд гроші

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