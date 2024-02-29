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Лідери Конгресу досягли угоди, щоб уникнути шатдауну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Лідери Конгресу досягли угоди, щоб уникнути шатдауну
фото з відкритих джерел

Члени Конгресу уклали тимчасову угоду щодо законопроєктів, які стосуються, зокрема, фінансування Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів

Лідери Конгресу США досягли угоди щодо кількох законопроєктів у рамках бюджетної резолюції, яка дозволить зрушити терміни часткової зупинки роботи кількох міністерств. Про це повідомляє Politico.

Члени Конгресу уклали тимчасову угоду щодо законопроєктів, які стосуються, зокрема, фінансування Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, а також міністерства житлового будівництва та міського розвитку.

При цьому шатдаун Пентагону та міністерств внутрішньої безпеки, праці, охорони здоров'я та освіти конгресмени домовилися відкласти до 22 березня. Сенат і Палата представників мають лише два дні на те, щоб прийняти тимчасові резолюції, інакше 2 березня може статися часткова зупинка діяльності уряду.

Як відомо, шатдаун у США настає у тому випадку, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент своїм підписом затвердити фінансування роботи федеральних органів влади.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

До слова, лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер заявив, що Україні варто збільшити допомогу, зокрема артилерійські снаряди та зброю для руйнування російських мереж постачання.

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Теги: фінансування Україна президент Сенат США

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