На Вінниччині запрацював цифровий реєстр перепусток на комендантську годину

Комендантська година на Вінниччині розпочинається опівночі та триває до п'ятої години ранку

Перепустки матимуть новий елемент захисту – унікальний QR код, зчитавши який можна перевірити всю інформацію про громадянина

На Вінниччині запустили обласний цифровий реєстр перепусток на комендантську годину. Про це повідомив заступник начальника Вінницької ОВА Андрій Кавунець у Facebook.

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«Запустили обласний цифровий реєстр перепусток на комендантську годину. Відтепер перепустки матимуть новий елемент захисту – унікальний QR-код, зчитавши який можна перевірити всю інформацію про власника перепустки», – написав Кавунець.

За словами начальника Вінницької ОВА, новий цифровий продукт впроваджено на платформі Oracle Cloud. Завдяки йому відпала необхідність щомісяця здавати перепустки для їх продовження. У разі порушення чи втрати актуальності заявки перепустка може бути скасована в будь-який момент (QR-код дезактивується).

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фото з відкритих джерел

Відтепер інформація про всіх власників перепусток на комендантську годину на Вінниччині зібрана в одній базі та легко доступна визначеним представникам комендатури, військового командування та військової адміністрації.

фото з відкритих джерел

Зауважимо, на Вінниччині комендантська година розпочинається опівночі та триває до п'ятої години ранку.

Раніше глава МВС роз’яснив, чому в тилу досі потрібна комендантська година. Клименко зауважив, що під час комендантської години злочинності практично немає, вона мінімізована.