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На Вінниччині запрацював цифровий реєстр перепусток на комендантську годину

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Вінниччині запрацював цифровий реєстр перепусток на комендантську годину
Комендантська година на Вінниччині розпочинається опівночі та триває до п'ятої години ранку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Перепустки матимуть новий елемент захисту – унікальний QR код, зчитавши який можна перевірити всю інформацію про громадянина

На Вінниччині запустили обласний цифровий реєстр перепусток на комендантську годину. Про це повідомив заступник начальника Вінницької ОВА Андрій Кавунець у Facebook.

«Запустили обласний цифровий реєстр перепусток на комендантську годину. Відтепер перепустки матимуть новий елемент захисту – унікальний QR-код, зчитавши який можна перевірити всю інформацію про власника перепустки», – написав Кавунець.

За словами начальника Вінницької ОВА, новий цифровий продукт впроваджено на платформі Oracle Cloud. Завдяки йому відпала необхідність щомісяця здавати перепустки для їх продовження. У разі порушення чи втрати актуальності заявки перепустка може бути скасована в будь-який момент (QR-код дезактивується).

На Вінниччині запрацював цифровий реєстр перепусток на комендантську годину фото 1
фото з відкритих джерел

Відтепер інформація про всіх власників перепусток на комендантську годину на Вінниччині зібрана в одній базі та легко доступна визначеним представникам комендатури, військового командування та військової адміністрації.

На Вінниччині запрацював цифровий реєстр перепусток на комендантську годину фото 2
фото з відкритих джерел

Зауважимо, на Вінниччині комендантська година розпочинається опівночі та триває до п'ятої години ранку.

Раніше глава МВС роз’яснив, чому в тилу досі потрібна комендантська година. Клименко зауважив, що під час комендантської години злочинності практично немає, вона мінімізована.

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Теги: реєстр комендантська година Вінниччина

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