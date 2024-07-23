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Виключення Безуглої з комітету Нацбезпеки: депутати зірвали голосування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Виключення Безуглої з комітету Нацбезпеки: депутати зірвали голосування
фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Безугла лишається працювати в комітеті

Сьогодні, 23 липня, при розгляді на засіданні регламентного комітету питання про виключення Мар’яни Безуглої з комітету Нацбезпеки та оборони «слуги», депктати покинули голосування. Про це повідомив народний депутат Сергій Євтушок.

«Щойно при розгляді на засіданні регламентного комітету питання про виключення Безуглої з комітету Нацбезпеки та оборони «слуги» ( окрім голови комітету) демонстративно покинули засідання, чим зірвали кворум. Марʼяна лишається в обоймі комітету», – написав Євтушок.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної обраниці Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла вкотре піддала критиці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, звинувативши його в «авторитарності» і поверненні до радянських методів управління армією.

Нагадаємо, народна обраниця, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла потрапила до бази сайту «Миротворець».

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Теги: Мар’яна Безугла

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