Нардеп Веніславський звернеться до ДБР через дії Безуглої
За словами Веніславського, він «не може спокійно спостерігати», як Безугла «грубо порушує» законодавство України
Народний депутат Федір Веніславський подасть заяву до Державного бюро розслідувань на свою колегу по парламентському комітету з питань нацбезпеки й оборони Мар’яну Безуглу. Причиною цьому стало розголошення Безуглою інформації із закритого засідання комітету. Про це Веніславський заявив в ефірі «Радіо Свобода».
За словами Веніславського, він «не може спокійно спостерігати», як Безугла «грубо порушує» законодавство України про статус народного депутата. Він також вважає, що в її діях містяться ознаки злочину, передбаченого окремими статтями Кримінального кодексу України.
«Можу сказати, у зв’язку з чим (звертатимусь до правоохоронних органів – «Главком»): у своїй діяльності моя колежанка, на мій погляд, розкрила ту інформацію, яка була донесена членам комітету на закритому засіданні», – сказав Веніславський.
Як зазначив Веніславський, розголошення закритої інформації є кримінальним правопорушенням, оцінку якому мають дати правоохоронні органи.
Натомість вчора Безугла написала у Facebook, що Веніславський хоче подати на неї звернення в ДБР. За це, з її слів, навіть голосували в комітеті, однак голосів для кворуму не вистачило.
«Захисники генералів, або все, що треба знати про цінності Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Жодної заяви комітету про Содоля, про фронт, про ТКЦ та СП, про корупцію в оборонно-промисловому комплексі, про Міноборони. Хіба що за Марʼяною в угоду генералітету ганятися», – прокоментувала Безугла.
Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла вкотре піддала критиці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, звинувативши його в «авторитарності» і поверненні до радянських методів управління армією.
Також народна депутатка Мар’яна Безугла звинуватила командувача Повітряних сил ЗСУ генерала Миколу Олещука у тому, що він понад рік відмовляється приходити на Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Як повідомлялося, нардепка Мар’яна Безугла заявила, що у ЗСУ масово поширені «репресії» проти «неугодних». Вона закликала усіх, хто стикається з несправедливістю та тиском в армії
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