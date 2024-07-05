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Нардеп Веніславський звернеться до ДБР через дії Безуглої

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нардеп Веніславський звернеться до ДБР через дії Безуглої
Веніславський стверджує, розголошення Безуглою закритої інформації є кримінальним правопорушенням
колаж: glavcom.ua

За словами Веніславського, він «не може спокійно спостерігати», як Безугла «грубо порушує» законодавство України

Народний депутат Федір Веніславський подасть заяву до Державного бюро розслідувань на свою колегу по парламентському комітету з питань нацбезпеки й оборони Мар’яну Безуглу. Причиною цьому стало розголошення Безуглою інформації із закритого засідання комітету. Про це Веніславський заявив в ефірі «Радіо Свобода».

За словами Веніславського, він «не може спокійно спостерігати», як Безугла «грубо порушує» законодавство України про статус народного депутата. Він також вважає, що в її діях містяться ознаки злочину, передбаченого окремими статтями Кримінального кодексу України.

«Можу сказати, у зв’язку з чим (звертатимусь до правоохоронних органів – «Главком»): у своїй діяльності моя колежанка, на мій погляд, розкрила ту інформацію, яка була донесена членам комітету на закритому засіданні», – сказав Веніславський.

Як зазначив Веніславський, розголошення закритої інформації є кримінальним правопорушенням, оцінку якому мають дати правоохоронні органи.

Натомість вчора Безугла написала у Facebook, що Веніславський хоче подати на неї звернення в ДБР. За це, з її слів, навіть голосували в комітеті, однак голосів для кворуму не вистачило.

«Захисники генералів, або все, що треба знати про цінності Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Жодної заяви комітету про Содоля, про фронт, про ТКЦ та СП, про корупцію в оборонно-промисловому комплексі, про Міноборони. Хіба що за Марʼяною в угоду генералітету ганятися», – прокоментувала Безугла.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла вкотре піддала критиці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, звинувативши його в «авторитарності» і поверненні до радянських методів управління армією.

Також народна депутатка Мар’яна Безугла звинуватила командувача Повітряних сил ЗСУ генерала Миколу Олещука у тому, що він понад рік відмовляється приходити на Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як повідомлялося, нардепка Мар’яна Безугла заявила, що у ЗСУ масово поширені «репресії» проти «неугодних». Вона закликала усіх, хто стикається з несправедливістю та тиском в армії

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Теги: Федір Веніславський депутат Мар’яна Безугла ДБР

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