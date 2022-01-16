«Він мені не ворог». Порошенко розповів про своє ставлення до Зеленського

Порошенко вважає, що зараз не час для політичної ворожнечі

Експрезидент зауважив, що наразі головне, чим займається президент, це «відосики для мережі»

Петро Порошенко на пресконференції у Варшаві розповів, як наразі ставиться до президента Володимира Зеленського.

«Він мені не ворог», – заявив п'ятий президент про Зеленського, та наголосив, що вони мають разом боротися за Україну і протидіяти зовнішнім загрозам територіальній цілісності держави. Порошенко наголосив, що повертається в Україну «боротися за Україну, а не проти Зеленського».

Також експрезидент зауважив, що наразі головне, чим займається президент, це «відосики для мережі».

Порошенко зазначив, що він не може точно відповісти на питання, чому Зеленський вирішив порушити проти нього справу, але має кілька версій.

Першою причиною, на думку експрезидента, може бути падіння рейтингу Зеленського у грудні. Другою – намагання відволікти увагу від проблем в енергетиці. Порошенко зазначив, що в Україні порожні склади вугілля і проблеми з газом. Він підкреслив, що Зеленський купує електроенергію в Білорусі, а вугілля – в Росії.

Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

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