У Європі з’явиться нове джерело економічного та безпекового розвитку: звернення Зеленського

Володимир Зеленський: «Наші стратегічні відносини – це нова сила для всього Чорноморського регіону»

Якщо співпраця України та Румунії виявиться плідною та вийде реалізувати усе заплановане, то у східній частині Європи зʼявиться нове джерело економічного та безпекового розвитку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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Глава держави сьогодні здійснив офіційний візит до Румунії.

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«Я вдячний пану президенту Йоганнісу, усьому румунському політичному класу та суспільству. Наші стратегічні відносини – це нова сила для всього Чорноморського регіону.

Якщо вдасться реалізувати все те, що нами заплановане зараз і над чим працюватимуть наші команди, у цій частині Європи зʼявиться нове джерело економічного та безпекового розвитку. Дякую всім, хто підтримує нас! Добре, що сьогодні змогли посилити нашу оборону», – уточнив глава держави.

Зеленський назвав свій візит до Румунії дуже якісним та плідним.

«Перше: є хороші домовленості щодо зброї. Я не можу зараз розкривати всього, але снаряди – плюс, посилення ППО – плюс. Деякі речі ще готуємо. Вони будуть потужними. У Румунії створюється Центр підготовки пілотів для F-16, і українські пілоти будуть серед перших, хто навчатиметься.

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Друге: зафіксували, що переходимо на рівень стратегічного партнерства. Розширюємо наші транспортні коридори, буде більше робочих місць і економічних можливостей. Сьогодні підписали спільну заяву президентів, яка окреслює, як будемо далі ми рухатися.

Третє: уже незабаром відкриємо рух – нову гілку залізниці через Молдову, яка стане новим транспортним коридором», –зазначив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повинен був сьогодні о 17:00 виступити у парламенті Румунії, але цього не відбудеться через «можливі зриви з боку депутатів із проросійськими симпатіями».