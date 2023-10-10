Головна Країна Політика
search button user button menu button

У Європі з’явиться нове джерело економічного та безпекового розвитку: звернення Зеленського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Європі з’явиться нове джерело економічного та безпекового розвитку: звернення Зеленського
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Наші стратегічні відносини – це нова сила для всього Чорноморського регіону» 

Якщо співпраця України та Румунії виявиться плідною та вийде реалізувати усе заплановане, то у східній частині Європи зʼявиться нове джерело економічного та безпекового розвитку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави сьогодні здійснив офіційний візит до Румунії.

«Я вдячний пану президенту Йоганнісу, усьому румунському політичному класу та суспільству. Наші стратегічні відносини – це нова сила для всього Чорноморського регіону.

Якщо вдасться реалізувати все те, що нами заплановане зараз і над чим працюватимуть наші команди, у цій частині Європи зʼявиться нове джерело економічного та безпекового розвитку. Дякую всім, хто підтримує нас! Добре, що сьогодні змогли посилити нашу оборону», – уточнив глава держави.

Зеленський назвав свій візит до Румунії дуже якісним та плідним.

«Перше: є хороші домовленості щодо зброї. Я не можу зараз розкривати всього, але снаряди – плюс, посилення ППО – плюс. Деякі речі ще готуємо. Вони будуть потужними. У Румунії створюється Центр підготовки пілотів для F-16, і українські пілоти будуть серед перших, хто навчатиметься.

Друге: зафіксували, що переходимо на рівень стратегічного партнерства. Розширюємо наші транспортні коридори, буде більше робочих місць і економічних можливостей. Сьогодні підписали спільну заяву президентів, яка окреслює, як будемо далі ми рухатися.

Третє: уже незабаром відкриємо рух – нову гілку залізниці через Молдову, яка стане новим транспортним коридором», –зазначив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повинен був сьогодні о 17:00 виступити у парламенті Румунії, але цього не відбудеться через «можливі зриви з боку депутатів із проросійськими симпатіями». 

Читайте також: Зеленський після переговорів у Румунії анонсував хороші новини щодо артилерії і ППО
Теги: Володимир Зеленський президент Румунія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський
Державний бюджет України на 2024 рік. Зеленський увів в дію рішення РНБО
Сьогодні, 02:25
Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії
Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії
5 жовтня, 10:36
Президент Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародному форумі оборонних індустрій
Перший Міжнародний форум оборонних індустрій. Ворог готував диверсію
30 вересня, 22:04
Засідання платформи відбулося після того, як Україна ухвалила постанову щодо системи ліцензування та верифікації певних сільськогосподарських продуктів
Єврокомісія завершила обговорення українського плану дій щодо зерна
29 вересня, 15:53
Зупиниться уся країна: Зеленський анонсував акцію пам'яті
Зупиниться уся країна: Зеленський анонсував акцію пам'яті
27 вересня, 09:53
Луїс Інасіо Лула да Сілва прибув на засідання Генасамблеї ООН
Бразилія підтвердила майбутню зустріч свого президента із Зеленським
19 вересня, 11:01
Інтерес до Форуму – дуже високий, запевнив Зеленський
Зеленський розповів про підготовку Форуму оборонних індустрій
16 вересня, 19:22
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський виступить на дебатах Генасамблеї ООН: названо дату
15 вересня, 01:05
Володимир Зеленський користується великим авторитетом в Ізраїль
Ізраїль бачить в Зеленському великого міжнародного лідера – депутат Кнесету
14 вересня, 07:55

Політика

У Європі з’явиться нове джерело економічного та безпекового розвитку: звернення Зеленського
У Європі з’явиться нове джерело економічного та безпекового розвитку: звернення Зеленського
Уряд максимально спростив ввезення безпілотників та матеріалів для них
Уряд максимально спростив ввезення безпілотників та матеріалів для них
Зеленський призначив нового начальника Полтавської ОДА
Зеленський призначив нового начальника Полтавської ОДА
Зеленський після переговорів у Румунії анонсував хороші новини щодо артилерії і ППО
Зеленський після переговорів у Румунії анонсував хороші новини щодо артилерії і ППО
Зеленський зустрівся з президентом Румунії
Зеленський зустрівся з президентом Румунії
Мер Мукачева відреагував на обшуки
Мер Мукачева відреагував на обшуки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
В Ізраїлі заговорили про те, що час остаточно заявити про підтримку України
17K
Імперські байки в українській школі. Незручне питання до міністра Лісового
11K
Війну ХАМАСу з Ізраїлем спровокували Росія та Іран
8188
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7848
Війна в Ізраїлі: США, Франція, Німеччина, Італія та Британія зробили заяву
5937
В Одесі прогриміли вибухи

Новини

Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Сьогодні, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:13
Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 05:54
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств
Вчора, 14:48
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Вчора, 12:52

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту