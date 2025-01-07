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«Вся зброя йде в хід». Соратник Зеленського порівняв заяву ООН на захист Московської церкви з ударом дронів по Банковій

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Вся зброя йде в хід». Соратник Зеленського порівняв заяву ООН на захист Московської церкви з ударом дронів по Банковій
Нардеп: «Це просто політична проросійська антиукраїнська заява. Очевидно, вона зроблена за участю російських лобістів, яких в ООН повно»
фото з відкритих джерел

На початку року Верховного комісара ООН стурбувало, що поправки до законодавства забороняють діяльність РПЦ в Україні

Росіяни використовують будь-яку зброю та не гребують жодними методами, аби досягти перемоги у війні: чи то масовий удар по Києву, чи то поява російських лобістів в ООН. Народний депутат від «Слуги народу», керівник комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в коментарі «Главкому» порівняв свіжу заяву Організації обʼєднаних націй на захист Московської церкви з ударом дронів по Банковій, який стався 1 січня 2025 року.

Так, 31 грудня ООН оприлюднила чергову доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні. У ній Верховного комісара стурбувала заборона Російської православної церкви на території України, яка може призвести до ліквідації Української православної церкви (МП).

Потураєв наголошує, що така заява – це політичний крок, бо жодного дослідження чи опитування нам цю тему ніхто не проводив.

«Я говорив з паном Єленським (голова Держслужби України з етнополітики та свободи совісті) перед Новим роком, і він мені нічого не казав, щоб до нього хтось звертався за коментарями. Ця заява – просто набір гасел, який не має під собою жодних доказів. Її натхненники намагаються її використати для дискредитації України, нашої боротьби. Це як дрони, які долетіли до урядового кварталу, – будь-яка зброя йде в хід», – наголосив нардеп.

Микита Потураєв водночас підкреслює, що у цій доповіді не було нічого неочікуваного. «Звісно, хотілося сподіватися, що все-таки питання буде вивчено якось більш глибоко і докладно. І в ООН дійдуть до очевидних висновків, до яких дійшли і Рада Європи, і Європейський парламент. Ми ж не єдині, хто розуміє, що з себе являє так звана Російська православна церква. Але дива не сталося», – наголосив він.

Таку заяву ООН депутат назвав очікуваною, оскільки «її не можна назвати якимось висновком».

«Про висновок можна казати лише тоді, коли ти щось вивчаєш і досліджуєш, а це просто політична проросійська антиукраїнська заява. Очевидно, вона зроблена за участю російських лобістів, яких в ООН повно, як карасів у ставку. Нічого нового про цю організацію нам не відкрилося», – акцентував увагу Потураєв.

Нардеп пояснив, що ще раніше було зрозуміло, що «росіяни бігають і лобіюють», аби така заява взагалі зʼявилася. За його словами, українські представники в ООН цьому протидіяли, наскільки могли.

«Але враховуючи все, що відбувається у цій організації, у нас там теж є межі можливостей. ООН, на превеликий жаль, нашпигована агентами впливу РФ, тому не треба очікувати від наших дипломатів див», – зауважив Потураєв.

Як пояснює народний обранець, в ООН міг діяти конгломерат, який лобіює подібні заяви. «Важко сказати, де закінчується Кремль і де починаються навколокремлівські наближені персони. Але, в принципі, ми розуміємо, як опонувати, якщо це будуть намагатися використати проти нас», – запевнив нардеп. Він додав, що «українська позиція не змінилася: вона така сама, як була під час просування закону та голосування за нього».

Нагадаємо, на початку 2025 року ООН розкритикувала Україну за нібито відсутність «достатнього обґрунтування» розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара з прав людини.

ООН зауважила, що заборона УПЦ МП «порушує міжнародні стандарти», адже, як йдеться у доповіді, «національна безпека не є достатньою підставою для обмеження релігійної свободи за міжнародними договорами».

Як відомо, влітку 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП. Також відомо, як голосували нардепи.

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Теги: церква законопроєкт росіяни Микита Потураєв парламент безпека православна церква депутат зброя Верховна Рада обмеження

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