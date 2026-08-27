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Вступ до ЄС. Корецький та єврокомісарка обговорили прогрес у переговорному процесі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вступ до ЄС. Корецький та єврокомісарка обговорили прогрес у переговорному процесі
Корецький провів розмову із Кос
колаж: Сергій Корецький/Telegram

Прем'єр: Окремо обговорили питання фінансування

Глава уряду Сергій Корецький у телефонній розмові з комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос обговорили прогрес у переговорному процесі щодо вступу України до ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єра в Telegram.

«Розраховуємо на відкриття решти переговорних кластерів до кінця року», – наголосив глава уряду.

Корецький підкреслив, що уряд спільно з парламентом працює над прискоренням розгляду та ухвалення необхідних законопроєктів у межах зобов’язань з євроінтеграції та Ukraine Facility.

«Окремо обговорили питання фінансування. Для України критично важливо вже зараз напрацювати рішення, які забезпечать необхідні ресурси для фінансування бюджетних та оборонних видатків на 2026-2027 роках. Дякую Марті Кос за послідовну підтримку європейського шляху України», – додав прем'єр.

Як повідомлялося, ірландське головування в Раді Європейського Союзу поставило собі за мету відкрити всі переговорні кластери з Україною до кінця поточного року. 

До слова, нещодавно європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що найефективнішим безпековим форматом для України може стати новий оборонний союз, який інтегрує можливості європейських держав.

За словами Кубілюса, класичні шляхи інтеграції України наразі не дають швидкого результату. «Членство в НАТО для України наразі недоступне. Повноцінне членство у ЄС – це складний процес, який не може гарантувати швидку інтеграцію оборонних можливостей», – заявив він.

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Теги: Єврокомісія Сергій Корецький Європейський Союз

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