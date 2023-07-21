Вступ України до НАТО: Зеленський повідомив гарні новини із США

Володимир Зеленський: «Що ширший простір НАТО, то ширший простір миру та спільної безпеки»

Сьогодні, 21 липня, у Сенаті США зареєстровано проєкт резолюції щодо підтримки якнайшвидшого вступу України до НАТО. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у твіттері.

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«Важлива новина зі Сполучених Штатів. Сенатори Ліндсей Грем і річард Блюменталь представили проект резолюції Сенату США щодо підтримки якнайшвидшого вступу України в НАТО. Дійсно, лише це може надійно убезпечити Україну та всю нашу Європу, нашу демократію та свободу від нових російських агресій. Що ширший простір НАТО, то ширший простір миру та спільної безпеки», - написав Зеленський.

Глава держави подякував усім, хто допомагає Україні захищати свободу та наближати мир. «Дякую, панове сенатори! Дякую всім американцям за життєво важливу підтримку України!», – додав президент.

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Раніше Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО.