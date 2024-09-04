Росіяни захопили село під Покровськом (мапа)

Окупанти перебувають приблизно за вісім кілометрів від Покровська

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська і, ймовірно, захопили село Галицинівка. Про це йдеться у звіті ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 вересня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до південно-західної Галицинівки (на південний схід від Покровська). За оцінками ISW, російські сили, ймовірно, захопили село.

Український офіцер, який діяв на Покровському напрямку, повідомив 2 вересня, що українські сили відступили з Новогродівки (на південний схід від Покровська), щоб зберегти життя українських військовослужбовців, що вказує на те, що російські сили, ймовірно, захопили Новогродівку.

Крім того, український військовий спостерігач заявив, що російські війська фіксуються приблизно за вісім кілометрів від Покровська. Це узгоджується з оцінкою ISW масштабу російського просування. Також аналітики стверджують, що в цьому районі російські групи розміром від трьох до шести чоловік особового складу з підтримкою безпілотників проводять розвідку.

Обстановка на покровському напрямку мапа: ISW

Раніше аналітики повідомляли, що Сили оборони України відновили втрачені раніше позиції під Покровськом Донецької області.

Крім того, британська розвідка інформувала, що впродовж минулого тижня російські окупанти прискорили свій наступ на Покровськ Донецької області, наблизившись до його околиць на відстань близько 10 кілометрів.

Нагадаємо, що покровський напрямок став найгарячішим на фронті. Там тривають важкі бої. Прогнози щодо розвитку подій невтішні. Втрата Покровська для України може мати серйозні наслідки, прогнозує заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

До слова, російські окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на північ від Часового Яру, зокрема здійснили просування до східної Григорівки.

За прогнозом The Telegraph, російські окупаційні війська активно просуваються на Покровському напрямку та можуть досягти міста до середини вересня, однак повністю його захопити не вдасться.