Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни захопили село під Покровськом (мапа)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росіяни захопили село під Покровськом (мапа)
РФ, імовірно, окупувала Галицинівку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти перебувають приблизно за вісім кілометрів від Покровська

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська і, ймовірно, захопили село Галицинівка. Про це йдеться у звіті ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 вересня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до південно-західної Галицинівки (на південний схід від Покровська). За оцінками ISW, російські сили, ймовірно, захопили село.

Український офіцер, який діяв на Покровському напрямку, повідомив 2 вересня, що українські сили відступили з Новогродівки (на південний схід від Покровська), щоб зберегти життя українських військовослужбовців, що вказує на те, що російські сили, ймовірно, захопили Новогродівку.

Крім того, український військовий спостерігач заявив, що російські війська фіксуються приблизно за вісім кілометрів від Покровська. Це узгоджується з оцінкою ISW масштабу російського просування. Також аналітики стверджують, що в цьому районі російські групи розміром від трьох до шести чоловік особового складу з підтримкою безпілотників проводять розвідку.

Обстановка на покровському напрямку
Обстановка на покровському напрямку
мапа: ISW

Раніше аналітики повідомляли, що Сили оборони України відновили втрачені раніше позиції під Покровськом Донецької області. 

Крім того, британська розвідка інформувала, що впродовж минулого тижня російські окупанти прискорили свій наступ на Покровськ Донецької області, наблизившись до його околиць на відстань близько 10 кілометрів. 

Нагадаємо, що покровський напрямок став найгарячішим на фронті. Там тривають важкі бої. Прогнози щодо розвитку подій невтішні. Втрата Покровська для України може мати серйозні наслідки, прогнозує заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

До слова, російські окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на північ від Часового Яру, зокрема здійснили просування до східної Григорівки. 

За прогнозом The Telegraph, російські окупаційні війська активно просуваються на Покровському напрямку та можуть досягти міста до середини вересня, однак повністю його захопити не вдасться.

Читайте також:

Теги: війна Донеччина село фронт наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Газовимірювальна станція «Суджа»
Чому «Газпром» не зупиняє транзит газу через Україну?
18 серпня, 08:43
Росія – це чумний барак, якого цураються номінально близькі
Путін раптом опинився на самоті
9 серпня, 17:40
Путін втрачає статус жорсткого політика за кордоном
Курська операція. Політичний вірус, що розхитує позиції Путіна
2 вересня, 16:13
Служби соціального супроводу будуть комплектуватися військовослужбовцями, звільненими з полону або пораненими, які не можуть брати участь у бойових діях
Генштаб створює службу супроводу військових та їх родин
6 серпня, 15:18
Водночас представник Міністерства транспорту і комунікацій Станісловас Лінгіс заявив, що скорочення кількості автобусних рейсів не планується
Міністерка внутрішніх справ Литви пропонує зменшити кількість автобусів, що їздять у Білорусь
10 серпня, 22:30
Український боєць Bravo/ колаж 24 каналу
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
13 серпня, 18:40
Берлінська: «Війна – це завжди математика»
Волонтерка Берлінська пояснила, хто переможе у війні
17 серпня, 11:02
Залужний закликав берегти своїх мам
«Назавжди мама». Залужний показав книгу про справжнє обличчя війни (фото)
27 серпня, 09:30
З 1 січня 2024 по 13 серпня 2024 Лубінець отримав 1634 звернення через порушення прав з боку ТЦК. Водночас у 2023 році надійшло 561 таке повідомлення
Стало відомо, скільки скарг на ТЦК отримав омбудсмен з початку року
2 вересня, 13:25

Події в Україні

Львів: РФ вдарила по історичній будівлі міста (фото)
Львів: РФ вдарила по історичній будівлі міста (фото)
Росіяни захопили село під Покровськом (мапа)
Росіяни захопили село під Покровськом (мапа)
Різко збільшився обсяг відключень електроенергії: названо причину
Різко збільшився обсяг відключень електроенергії: названо причину
Ворог атакував Київщину дронами й ракетами: які наслідки
Ворог атакував Київщину дронами й ракетами: які наслідки
ЗСУ атакували понтонну переправу окупантів
ЗСУ атакували понтонну переправу окупантів
Обстріл Львова та Кривого Рогу: Зеленський показав масштаби руйнувань (фото)
Обстріл Львова та Кривого Рогу: Зеленський показав масштаби руйнувань (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
СБУ затримала екснардепа, який планував підриви на «Укрзалізниці» і замах на Гордона
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
37K
Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти адвоката Порошенка: що сталося?
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Нардеп Шуфрич постане перед судом
14K
Ракетний удар по Полтаві: оголошено збір крові для поранених (оновлено)

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua