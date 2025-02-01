Трансгендерну військову звинувачено в причетності до авіатрощі у Вашингтоні

Напередодні авіатрощі Елліс нібито «робила радикальні антитрампівські заяви» через його заборону для трансгендерних людей служити в американській армії

Джо Елліс підтвердила, що є пілотом гелікоптера Black Hawk у Національній гвардії штату Вірджинія

У мережі поширили інформацію, що пілотом гелікоптера Black Hawk, який зіткнувся з пасажирським літаком у Вашингтоні, була трансгендерна військова Джо Елліс. Вона саме заперечила це. Про це пише Newsweek.

Зазначається, що напередодні авіатрощі Елліс «робила радикальні антитрампівські заяви» через його заборону для трансгендерних людей служити в американській армії. Крім того, користувачі соцмереж припускали, що військова раніше начебто намагалася «підірвати ще 3 пасажирські літаки».

Журналісти пов’язали поширення такої інформації з нещодавніми висловлюваннями президента США Дональда Трампа, який пов’язав авіакатастрофу у Вашингтоні з програмами різноманітності та політикою Демократичної партії.

Сама ж Елліс у Facebook підтвердила, що є пілотом гелікоптера Black Hawk у Національній гвардії штату Вірджинія, але спростувала, що була за штурвалом саме того гелікоптера, що зіткнувся з літаком.

Вона додала: намагатися прив'язати авіатрощу «до якогось політичного порядку денного» – це образливо для родин загиблих.

«В інтернеті сталося якесь божевілля, і мене називають одним з пілотів авіакатастрофи у Вашингтоні. Будь ласка, повідомляйте про будь-які акаунти або публікації, які ви бачите. Це ображає жертв і сім'ї загиблих, і вони заслуговують на краще, ніж ця брехня від ботів і тролів в інтернеті», – написала вона.

Telegraph із посиланням на начальника штабу Управління армійської авіації Джонатана Козіола пише, що командувала польотом жінка-пілот, ім’я якої поки що не називають. Інструктором-пілотом був Ендрю Івз, який мав досвід у 1 тисячу годин польотів. А бортмеханіком вертольота Black Hawk був 28-річний Раян О'Хара.

Нагадаємо, у Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з вертольотом. Під час зіткнення літак заходив на посадку.

🇺🇸 Момент зіткнення в повітрі літака American Airlines і гелікоптера армії США Black Hawk pic.twitter.com/jUuHAH1xpl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025

Відомо, що повітряне судно виконувало рейс 5342 компанії American Airlines і було регіональним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Воно вилетіло із Вічіто, штат Канзас.

Як повідомлялося, помилка авіадиспетчера, ймовірно, стала причиною трагічного зіткнення пасажирського літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines, який виконував рейс 5342 для American Airlines, та військового гелікоптера Black Hawk у небі над США.

Станом на 31 січня рятувальники витягли з річки понад 40 тіл після зіткнення пасажирського літака American Airlines з військовим вертольотом Black Hawk. Більшість жертв, до яких можна дістатися без необхідності піднімати фюзеляж із води, вже знайдено.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував зіткнення рейсового авіалайнера і військового гелікоптера біля аеропорту у Вашингтоні. У своїй соцмережі TruthSocial політик написав, що авіакатастрофи можна було уникнути.