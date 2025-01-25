Садовий анонсував роботу кількох аеропортів в Україні вже цього року

Для відновлення цивільних польотів потрібне політичне рішення

Цьогоріч в Україні мали б знову запрацювати декілька аеропортів. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в інтерв’ю виданню «Твоє місто».

Міський голова зазначив, що «для цього є технічні та інші можливості». Про які саме аеропорти йдеться не уточнюється.

«Однозначно, що цього року в Україні почнуть працювати декілька аеропортів. Для цього є технічні та інші можливості. Має бути політичне рішення. Мабуть, воно буде», – сказав він.

Садовий нагадав про Ізраїль, де під час війни працював аеропорт Тель-Авіва.

«І це була персональна відповідальність. Слава Богу, ніхто жоден літак не збив. Всі літаки єврейської авіакомпанії мають спецобладнання під крилами, яке застосовується у випадку, якщо є якась небезпека атаки тощо. Світ це вже пройшов. У нас немає іншого варіанту, ми повинні виживати, жити в часі війни», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Львівський міжнародний аеропорт вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури.

Зазначається, що за час війни, майже 1300 фахівців за різними напрямками із різних служб авіагалузі, оновили знання та підтвердили рівень професійної кваліфікації за сертифікованими програмами Державіаслужби. Персонал який обслуговує аеропорт, складається з 30% від довоєнного часу.