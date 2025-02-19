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Візит Келлога в Україну, масований удар по Одесі. Головне за 19 лютого

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Візит Келлога в Україну, масований удар по Одесі. Головне за 19 лютого
фото: Одеська міська рада

Окупанти вдарили по Одесі безпілотниками

Візит Келлога в Україну, масований удар по Одесі, Трамп вчергове розкритикував Зеленського. «Главком» склав добірку новин 19 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Трамп вчергове розкритикував Зеленського

Американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни».

Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Політик заявив, що Володимир Зеленський «ніколи не зможе закінчити війну без США і Трампа».

«Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, що, за загальним визнанням, може зробити лише «ТРАМП» і адміністрація Трампа. Байден ніколи не намагався, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, ймовірно, хоче зберегти «підливку». Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована, і мільйони людей невиправдано загинули – і так триває», – написав лідер США.

Візит Келлога в Україну

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог у середу, 19 лютого, приїхав у Київ. На вокзалі Келлога зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.

Раніше спеціальний представник президента США заявив, що ніхто не нав’язуватиме президенту України Володимиру Зеленському мирну угоду. За словами Келлога, питання мирної угоди вирішуватиметься у співпраці з українською стороною, і остаточне рішення залишається за Києвом.

Також спеціальний представник президента США Кіт Келлог провів в Україні свою першу зустріч.

Масований удар по Одесі

У ніч проти 19 лютого росіяни завдали руйнівного удару по Одесі. Російська Федерація атакувала Одесу та район ударними безпілотниками.

Через атаку в Одесі знеструмлено дві районні котельні, без опалення залишилися частина Київського району – 489 житлових будинків, 14 шкіл, 13 дитячих садків і 9 медичних закладів. Загалом без тепла – майже 80 тисяч людей.

За словами міського голови Одеси Геннадія Труханова, суттєво пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садок. У дитсадку після атаки не залишилось жодної цілої групи, вибито понад сотню вікон.

Пресконференція Зеленського

На тлі перемовин делегацій США та Росії президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію. На ній він прокоментував заяви Трампа щодо виборів, гарантії безпеки для України, та зустріч РФ та США в Саудівській Аравії.

Так, Зеленський відповів на заяву Трампа про 4% довіри. «Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде», – сказав президент.

Зеленський додав, що інформація про 4% довіри йде від Росії: «Ми розуміємо це і у нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою і Росією. На жаль, Трамп живе у цьому дезінформаційному просторі». Водночас Зеленський наголосив, що «Путін радіє, що США допомогли йому вийти із ізоляції».

Президент підкреслив, що питання №1, яке підіймає українська сторона, – це захист від обстрілів, обмін полонених. За його словами, адміністрація Трампа «помʼякшує політику» щодо Росії, оскільки називає війну «порушенням територіальної цілісності та конфлікт». Глава держави наголосив, що Україна «робить все», щоб війну називали війною.

Apple представила iPhone 16е

Apple представила iPhone 16e. Він став новим найдоступнішим iPhone, який прийшов на зміну SE третього покоління.

Новинка отримала «залізо» iPhone 16 і дизайн iPhone 14. Apple відмовилася від товстих рамок зверху і знизу та фізичної кнопки «Додому», а також замінила порт Lightning на USB-C і перемикач «Дзвінок/Безшумно» на Action Button.

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Теги: Одеса війна Дональд Трамп Володимир Зеленський президент

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