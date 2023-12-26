Зеленський обмінявся різдвяними привітаннями з Вселенським патріархом Варфоломієм
Зеленський подякував Варфоломію «за теплі різдвяні привітання українському народові, молитви за мир в Україні»
Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову із Вселенським патріархом Варфоломієм.
«Провів телефонну розмову з Його Всесвятістю Вселенським патріархом Варфоломієм, щоб обмінятися різдвяними привітаннями. Цього року Україна святкувала Різдво одночасно з Матір'ю-церквою», – написав Зеленський в Telegram.
Президент повідомив, що подякував Варфоломію «за теплі різдвяні привітання українському народові, молитви за мир в Україні та участь Вселенського патріархату в зустрічах радників щодо Формули миру».
Зеленський також запросив представника Вселенського патріарха на наступну зустріч щодо Формули миру у Швейцарії.
Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій назвав Російську православну церкву відповідальною за воєнні злочини РФ в Україні.
До слова, Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що різні Церкви закликають Вселенський патріархат скликати Всеправославне зібрання чи Синаксис православних предстоятелів, щоб розглянути українське церковне питання, тобто забрати в України автокефалію.
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