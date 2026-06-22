Злякалися погроз Зеленського. Лукашенко терміново зустрінеться з Путіним

Путін і Лукашенко обговорять вимогу Зеленського прибрати ретранслятори біля кордону

Російський агресор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко найближчим часом проведуть зустріч. Тему зустрічі озвучив речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю пропагандистам, пише «Главком».

Президенти Росії та Білорусі обговорять заяви президента України Володимира Зеленського щодо російських ретрансляторів у прикордонних районах Білорусі.

Пєсков назвав заяву українського президента «агресивною погрозою», а також «втручанням у внутрішні справи» та «посяганням на суверенітет» Білорусі.

«Це буде гарна можливість обговорити ці та інші питання», – сказав представник Кремля щодо майбутніх переговорів Путіна і Лукашенка. Водночас він наголосив, що в Москві «не мають жодних сумнівів», що білоруська влада здатна самостійно забезпечити свій суверенітет.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Білорусь неодноразово отримувала сигнали від України щодо необхідності припинити допомогу Росії.

Зокрема йдеться про ретранслятори, які використовуються для координації ударів російських та іранських дронів по українській території. За словами глави держави, питання ретрансляторів існує вже давно і пов’язане з жертвами серед українців. Він наголосив, що білоруське керівництво було поінформоване про проблему через канали розвідки та силових структур.