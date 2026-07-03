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Сили оборони уразили залізничний міст та підрозділ розвідки у Криму

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Сили оборони уразили залізничний міст та підрозділ розвідки у Криму
Уражено залізничний міст через Красногвардійський канал
фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне)

Генштаб похвалився результатами роботи наших захисників у Криму, а також у Донецькій і Запорізькій областях

У ніч на 3 липня Сило оборони України уразили залізничний міст через Красногвардійський канал, підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі та інші об’єкти ворога на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, вночі було уражено залізничний міст через Красногвардійський канал. Як пояснили захисники, цей об'єкт використовується противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також уражено станцію радіоелектронної боротьби в районі Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі.

Окрім того, уражено пункт управління БпЛА у районі Українська Донецької області та командний пункт ворога у районі Новгорода Запорізької області.

До того ж Генштаб підтвердив руйнування 29 червня 2026 року двох прольотів автомобільного мосту в районі Азовського Запорізької області та руйнування 1 липня 2026-го трьох прольотів автомобільного мосту через річку Калка в районі Гранітного на Донеччині. Ці мости використовуються окупантами для військової логістики, перекидання живої сили, підвозу озброєння та боєприпасів.

Нагадаємо, вранці 3 липня в російському Білгороді пролунали вибухи. Над містом з'явився дим, а також виникли перебої з електро- та водопостачанням. 

До слова, 2 липня було уражено Нижньогородський нафтопереробний завод та лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Старолікєєво» у місті Кстово.

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Теги: Крим ЗСУ Генштаб міст фронт

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