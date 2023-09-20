Зеленська закликала ООН врятувати викрадених українських дітей

Олена Зеленська наголосила, що понад 19,5 тис. українських дітей були депортовані або примусово вивезені Росією

Дружина Президента України Олена Зеленська звернулася до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та всієї Організації загалом, аби допомогли повернути з Росії в Україну дітей, викрадених з окупованих територій.

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За її словами, понад 19,5 тисячі українських дітей були депортовані або примусово вивезені країною-агресором: «І це тільки ті випадки, про які нам достеменно відомо, тому що здається, що таких дітей можуть бути сотні тисяч».

Вона нагадала, що офіс Генерального прокуратура зафіксував 231 факт сексуального насильства, вчиненого російськими військовими щодо цивільних осіб, з них 13 дітей – 12 дівчат і один хлопчик, причому найменшій жертві на момент скоєння злочину було лише чотири роки.

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Перша леді зауважила, що Україна втратила 504 дитини, і ще сотні отримали травми, які вони пронесуть через усе життя.

В Україні зруйновані понад 3 700 шкіл, половина дітей змушена вчитися дистанційно, третина – втратили чи полишили свої домівки й стали вимушеними переселенцями всередині України або за кордоном.

Вона закликала допомогти отримати дані про дітей, викрадених Росією, зупинити їхню асиміляцію і паспортизацію, а також вивезти дітей з окупованих територій через безпечні спеціальні коридори.

Наразі Україні вдалося повернути лише 386 викрадених дітей, і всі вони розповідають про одне й те саме, зауважила Зеленська.

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«Їм казали, що вони не потрібні батькам. Що вони нікому не потрібні. Що вони не потрібні своїй країні. Що їх ніхто їх не шукає… Викраденим дітям розповідали, що вони більше не діти України, а діти Росії, що України ніколи не існувало і не існуватиме, що це частина Росії. Що вони мають любити Росію, а не свою Батьківщину.

Користуючись нагодою, я звертаюся до Генерального секретаря ООН і всієї Організації: допоможіть нам врятувати українських дітей. Я від імені всіх дітей України прошу вас докласти особистих зусиль для того, щоб вони більше не страждали, щоб зупинився цей страшний лічильник.

Нашим дітям потрібна справедливість, бо все, що відбувається, – це не випадковий злочин окремого злочинця. Це свідома політика нападників, і ми закликаємо весь демократичний світ забезпечити для воєнних злочинців покарання», – наголосила Зеленська.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. У промові він нагадав про блокування росією українських портів і, як наслідок, продовольчу кризу, ядерний шантаж Москви та російську агресію в інших країнах. Зеленський запропонував країнам об’єднати зусилля для реалізації української «формулу миру».