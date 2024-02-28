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Зеленський і прем'єр Албанії підписали угоду про співпрацю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський і прем'єр Албанії підписали угоду про співпрацю
Церемонія підписання угоди відбулася після зустрічі глави уряду Албанії з українським президентом у форматі «тет-а-тет» в офісі прем'єр-міністра
фото: euronews.al

Зустріч відбулася напередодні саміту «Україна-Південно-Східна Європа»

Сьогодні, 28 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою в Тірані. Сторони підписали договір про дружбу і співпрацю між двома країнами. Про це повідомляє Euronews, Gazeta Panorama.

Як зазначається, зустріч відбулася напередодні саміту по Україні, який пройде 28 лютого. Як пише Euronews, у саміті «Україна-Південно-Східна Європа» візьмуть участь кілька лідерів Південно-Східної Європи. Прем'єр-міністр Албанії висловив гордість за організацію саміту.

Під час участі у виставці «Україна. Військовий злочин» у Центрі відкритості та діалогу (COD) у Тірані, Рама заявив, що, окрім того, що він є співорганізатором саміту, Зеленський також проведе двосторонні зустрічі з політичними силами Албанії.

Ці зустрічі відбудуться перед самітом, який розпочнеться об 11:30. До складу української делегації також увійде міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час зустрічі Зеленський та Рама підписали договір про дружбу і співпрацю між двома країнами.

«Прем’єр-міністр Еді Рама та президент України Володимир Зеленський підписали Договір про дружбу та співпрацю між Албанією та Україною», – пише Gazeta Panorama.

Як додає видання, церемонія підписання угоди відбулася після зустрічі глави уряду Албанії з українським президентом у форматі «тет-а-тет» в офісі прем'єр-міністра. Перед підписанням угоди Володимир Зеленський нагородив Еді Раму орденом «Князь Ярослав Мудрий».

Згодом про підписання угоди повідомив і президент Зеленський у соцмережах. «Під час зустрічі з Прем’єр-міністром країни Еді Рамою підписали Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією. Цей документ сприятиме розвитку нашої співпраці та зміцненню позицій України в Балканському регіоні. Сьогодні говорили й про оборонні потреби України та можливість спільного виробництва озброєнь», – написав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що під час свого візиту до Албанії президент Володимир Зеленський проведе зустріч із главою албанського уряду, темою переговорів стане  оборонна та політична співпраця. 

Теги: Володимир Зеленський Албанія

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