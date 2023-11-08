Зеленський із президенткою Грузії обговорив лікування Саакашвілі

Михайла Саакашвілі було засуджено в Грузії до шести років позбавлення волі

Володимир Зеленський: «Поставив питання доступу громадянина України Михайла Саакашвілі до належних умов лікування»

Сьогодні, 8 листопада, президент України Володимир Зеленський обговорив зі своєю грузинською колегою Саломе Зурабішвілі лікування Михайла Саакашвілі. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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«Провів телефонну розмову з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі», – написав президент.

Зеленський отримав привітання від неї та сам привітав дружній грузинський народ із позитивним оцінюванням Єврокомісією спільних зусиль на шляху до Європейського союзу.

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«Окремо подякував Грузії за участь її представника в зустрічі радників на Мальті. Та поставив питання доступу громадянина України Михайла Саакашвілі до належних умов лікування», – додав глава держави.

Нагадаємо, після обстеження стану здоров’я колишнього президента Грузії українського громадянина Михайла Саакашвілі, апарат Народного захисника Грузії опублікував висновок, складений групою лікарів.

У документі зазначається, що Саакашвілі переважно лежить через постійну слабкість, на запитання відповідає неохоче, а його вага – 70 кг. Михайла Саакашвілі було засуджено в Грузії до шести років позбавлення волі, зараз він перебуває під вартою в приватній клініці в Тбілісі, де проходить лікування.