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Зеленський із президенткою Грузії обговорив лікування Саакашвілі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський із президенткою Грузії обговорив лікування Саакашвілі
Михайла Саакашвілі було засуджено в Грузії до шести років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський: «Поставив питання доступу громадянина України Михайла Саакашвілі до належних умов лікування»

Сьогодні, 8 листопада,  президент України Володимир Зеленський обговорив зі своєю грузинською колегою Саломе Зурабішвілі  лікування Михайла Саакашвілі. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Провів телефонну розмову з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі», – написав президент.

Зеленський отримав привітання від неї та сам привітав дружній грузинський народ із позитивним оцінюванням Єврокомісією спільних зусиль на шляху до Європейського союзу.

«Окремо подякував Грузії за участь її представника в зустрічі радників на Мальті. Та поставив питання доступу громадянина України Михайла Саакашвілі до належних умов лікування», – додав глава держави.

Нагадаємо, після обстеження стану здоров’я колишнього президента Грузії українського громадянина Михайла Саакашвілі, апарат Народного захисника Грузії опублікував висновок, складений групою лікарів.

У документі зазначається, що Саакашвілі переважно лежить через постійну слабкість, на запитання відповідає неохоче, а його вага – 70 кг. Михайла Саакашвілі було засуджено в Грузії до шести років позбавлення волі, зараз він перебуває під вартою в приватній клініці в Тбілісі, де проходить лікування.

 

Теги: Володимир Зеленський президент Саломе Зурабішвілі Михайло Саакашвілі

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