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Франція погодила б членство України в НАТО, але за однієї умови

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Франція погодила б членство України в НАТО, але за однієї умови
Франція погоджується на членство України у НАТО
фото із відкритих джерел

LCI: Франція не проти запрошення України до НАТО після закінчення війни

Париж не проти запрошення України до складу Північноатлантичного альянсу, однак тільки після завершення війни з Росією. Про це заявив міністр-делегат у справах Європи при МЗС Франції Бенджамен Хаддад в ефірі телеканалу LCI. Він відповів на заяву, що запрошення Києва ще не означає його вступу.

«Франція підтримує прагнення України до НАТО і припускає можливість її запрошення», – сказав він.

Приєднання України до Альянсу означає, що НАТО ризикує бути втягнутим у протистояння з Росією у разі подібних дій зараз. Тож, словами Хаддада, це могло б відбутися пізніше. «Але її (України, – «Главком») вступ відбудеться лише після війни, інакше ми будемо втягнуті в конфлікт», – переконаний політик.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що одразу сім країн НАТО нібито не бажають приймати Україну до складу Альянсу. Серед них опинилися США, Німеччина, Словаччина, Угорщина, Бельгія, Словенія та Іспанія.

За інформацією видання, Німеччина та США є одними з найбільших країн, які поки що не поспішають підтримувати заклик президента Зеленського щодо негайного запрошення України до НАТО. Вони побоюються, що це може втягнути їх у війну з Росією. Згодом Офіс президента відповів на заяву Politico. 

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що більшість країн Північноатлантичного альянсу демонструють консенсус у питанні запрошення України до НАТО. 

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Теги: НАТО Франція Бельгія запрошення

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