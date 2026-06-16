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«Наступна зима не буде легкою». Зеленський пригрозив РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Наступна зима не буде легкою». Зеленський пригрозив РФ
Зеленський прокоментував можливість зустрічі з Путіним
фото: Офіс президента

Президент: Росія має знати, що якщо ми пережили дуже важку зиму, то і для неї наступна зима не буде легкою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним мають відбутися до початку зими. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Я знаю, що Путін через різних лідерів неодноразово пропонував приїхати до Москви. Але це ігри. Ми не граємо в такі ігри. Потрібна нейтральна країна. Це не Росія і не Україна. Причини очевидні», – зауважив президент.

Зеленський наголосив, що країною для зустрічі може стати Швейцарія, Туреччина, чи якась із країн Близького Сходу, або США. За його словами, рішення, чи запрошувати сторони, залежить від президента США Дональда Трампа.

«Я вважаю, що це дуже важливо – спробувати організувати таку зустріч до настання зими. Росія має знати, що якщо ми пережили дуже важку зиму, то і для неї наступна зима не буде легкою. Саме тому моя пропозиція – діалог», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, на полях саміту країн «Групи семи»у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. З американського боку в розмові взяв участь державний секретар США Марко Рубіо, а з українського – секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Також повідомлялось, що у французькому місті Евіан-ле-Бен завершилася офіційна робоча сесія саміту «Групи семи» під назвою «Будувати мир і безпеку для України та для Європи».

Зокрема, Володимир Зеленський повідомив про завершення першої багатосторонньої зустрічі у форматі «G7 – Україна», яка відбулася на полях саміту «Групи семи» у французькому місті Евіан-ле-Бен. Український лідер висловив вдячність очільникам держав та європейських інституцій за сильні ідеї щодо того, як змусити Російську Федерацію до справедливого миру.

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Теги: Володимир Зеленський війна росія

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