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Трамп після удару по Києву зробив заяву про плани Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп після удару по Києву зробив заяву про плани Путіна
Трамп переконаний, що війна в Україні завершиться найближчим часом
фото: Getty Images

Трамп: війна набагато ближче до завершення, аніж думають люди

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін «відчуває тиск» і прагне завершення війни проти України. Про це він сказав журналістам в Овальному кабінеті, пише «Главком».

«Я думаю, він дійсно відчуває тиск. Він хоче покласти цьому край, Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори – подивимося, чи вдасться нам це зробити. Війна набагато ближче до завершення, аніж думають люди. Це жахлива ситуація», – заявив Трамп.

Так, американський лідер відповів на питання журналіста про те, чому диктатор Путін продовжує обстрілювати Україну та вбиває цивільних.

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Водночас, за інформацією Kyiv Independent, під час майбутньої зустрічі в Анкарі президент України Володимир Зеленський має намір представити Трампу пропозиції щодо посилення тиску на Росію, щоб змусити Кремль до прямих переговорів.

«Зеленський хоче представити кілька ідей щодо цього питання», – повідомило виданню джерело серед українських посадовців.

За даними співрозмовників Kyiv Independent, Київ розраховує використати внутрішні проблеми Росії, зокрема ситуацію на паливному ринку, а також заручитися підтримкою США у зміцненні української протиповітряної оборони.

«Ось чому ми хочемо зустрітися в Анкарі, щоб з'ясувати ситуацію з протиповітряною обороною та нашу майбутню стратегію», – зазначив один зі співрозмовників видання.

Американський посадовець, який спілкувався з журналістами, також повідомив, що Трамп планує ознайомити Зеленського зі своїм баченням можливого мирного врегулювання, а після зустрічі провести телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп у середу, 8 липня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі, щоб відновити спроби завершити війну. 

Нагадаємо, у ніч на 6 липня в Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи – ворог атакував столицю балістичними ракетами, у небі над містом працювала протиповітряна оборона. У Києві через російський масований удар загинули 15 людей.

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Теги: війна путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

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