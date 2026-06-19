Трамп вперше позитивно сприйняв ідею ліцензій на виробництво ракет Patriot – президент

Зеленський зробив заяву про посилення протиповітряної оборони України

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Київ зможе отримати ліцензії на виробництво протибалістичних ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Посилення протиповітряної оборони України. І на це я отримав позитивний сигнал від всієї «сімки», включаючи президента Трампа. Ліцензії для виробництва наших ракет вперше сприймаються американською стороною позитивно», – сказав Зеленський на спільній з президентом Гондурасу Насрі Асфуром пресконференції.

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Президент додав: «Раніше я передавав цю інформацію, починаючи з адміністрації президента Байдена, але ми жодного разу не отримали нічого. І зараз, дай Бог, вони проведуть всі консультації… з виробниками, в адміністрації, проговорять з військовими. Я дуже сподіваюся, що вони повернуться з позитивною відповіддю, і ми зможемо отримати ліцензії».

Президент зазначив, що Україна має усі можливості для виробництва таких ракет.

Нагадаємо, 16 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорив можливість отримання ліцензій на виробництво протибалістичних ракет.