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Президент зізнався, через що часто плаче (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент зізнався, через що часто плаче (відео)
Зеленський відповів на питання, коли він востаннє плакав
фото: скриншот з відео

Зеленський: Я звичайна людина

Володимир Зеленський назвав емоційно важкі моменти на посаді президента. Про це він сказав на саміті Reuters Next, передає «Главком».

Відповідаючи на питання репортерки, коли він востаннє плакав, президент сказав: «Я звичайна людина. І між нами майже щодня відбувається багато різних моментів, багато втрат на полі бою та серед мирного населення. І відбуваються абсолютно шалені напади на наших людей. Мені завжди важко, коли я віддаю ордени матерям та батькам, які втратили своїх дітей. У такі моменти я справді часто, часто плачу».

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До слова, на полях саміту країн «Групи семи»у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. З американського боку в розмові взяв участь державний секретар США Марко Рубіо, а з українського – секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Також повідомлялось, що у французькому місті Евіан-ле-Бен завершилася офіційна робоча сесія саміту «Групи семи» під назвою «Будувати мир і безпеку для України та для Європи».

Зокрема, Володимир Зеленський повідомив про завершення першої багатосторонньої зустрічі у форматі «G7 – Україна», яка відбулася на полях саміту «Групи семи» у французькому місті Евіан-ле-Бен. Український лідер висловив вдячність очільникам держав та європейських інституцій за сильні ідеї щодо того, як змусити Російську Федерацію до справедливого миру.

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Теги: Володимир Зеленський

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