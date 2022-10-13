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Зеленський пояснив, за якої умови Путін застосує ядерну зброю

Надія Клочко
glavcom.ua
Зеленський пояснив, за якої умови Путін застосує ядерну зброю
Зеленський попередив, що ризик застосування ядерної зброї Росією є
фото: Офіс президента

Український президент закликав Європу не дозволяти Росії шантажувати себе

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін застосує ядерну зброю у тому випадку, якщо «добре знатиме», що для нього не буде наслідків. Про це український президент сказав у інтерв'ю німецькому каналу ZDF.

За словами Зеленського, ризик застосування ядерної зброї Росією є, проте Європа загалом не може своєю позицією вплинути на цей ризик.

«Європа не повинна дозволити себе шантажувати, ви не маєте виявляти слабкість до російського керівництва», — сказав він.

Президент наголосив, що Путін використовує ядерну зброю лише в тому випадку, якщо «добре знатиме», що для нього не буде жодних наслідків після застосування.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що можливий тактичний ядерний удар Росії по Україні не вимагатиме ядерної відповіді з боку Франції.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США на дуже високому рівні повідомили Кремлю – будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, адже Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче. 

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що сили НАТО планують провести навчання із ядерного стримування.

Президент США Джо Байден попередив про реальність ядерних погроз президента Росії Володимира Путіна, оскільки він продовжує стикатися з військовими невдачами в Україні. Світу вперше загрожує армагеддон із часів Карибської кризи через загрозу застосування ядерної зброї. 

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Теги: ядерна зброя Володимир Зеленський путін росія

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